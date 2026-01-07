Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών - Chevron, ConocoPhillips και Exxon Mobil - καθώς και με άλλους εγχώριους παραγωγούς για να συζητήσουν επενδύσεις στη Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις, με τα έσοδα να τελούν υπό την εποπτεία του Λευκού Οίκου «προς όφελος και των δύο χωρών».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ να υλοποιήσει το σχέδιό του, ώστε το πετρέλαιο να φορτωθεί σε πλοία αποθήκευσης και να μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στην τιμή αγοράς του και τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος των λαών της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ.

Μετά την αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας και θα φέρουν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη χώρα για να ανασυγκροτήσουν τη βιομηχανία πετρελαίου και τις υποδομές της. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διορθώσουμε το πετρέλαιο, να διορθώσουμε τη χώρα, να την επαναφέρουμε και στη συνέχεια να κάνουμε εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών - Chevron, ConocoPhillips και Exxon Mobil - καθώς και με άλλους εγχώριους παραγωγούς για να συζητήσουν επενδύσεις στη Βενεζουέλα.

Η ανακοινωθείσα εισροή βαρελιών θα αποτελούσε θετική εξέλιξη για τα διυλιστήρια της Ακτής του Κόλπου, τα οποία είναι διαμορφωμένα να επεξεργάζονται βαρύ αργό πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένου εκείνου από τη Βενεζουέλα - και κατ’ επέκταση για τους Αμερικανούς καταναλωτές ντίζελ, βενζίνης και άλλων διυλισμένων προϊόντων, σύμφωνα με αναλυτές. Τα εργοστάσια αυτά τα τελευταία χρόνια αναζητούν νέες πηγές βαρέος αργού.

«Είναι μια αρκετά μεγάλη ποσότητα πετρελαίου, αν μπει αμέσως στην αγορά», δήλωσε ο Τζον Όερς, διευθύνων σύμβουλος ανάλυσης διύλισης στη συμβουλευτική εταιρεία RBN Energy.

Η αξία των βαρελιών θα κυμαινόταν μεταξύ 1,5 και 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση το σημείο αναφοράς της Τρίτης για το βαρύ αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στην ακτή του Κόλπου, δήλωσε ο Auers.

Η ποσότητα πετρελαίου που, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα παραχωρήσει η Βενεζουέλα στις ΗΠΑ είναι σημαντική - έως και το 15% του συνολικού αργού που παράγει η Βενεζουέλα σε ένα έτος. Θα απαιτούνταν έως και 25 από τα μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα πλοία στον κόσμο για τη μεταφορά του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το πετρέλαιο θα μεταφερθεί με πλοία σε λιμάνια των ΗΠΑ.

