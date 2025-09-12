ΣΚΑΙ: Τι αγωνίσματα έρχονται απόψε στο Exathlon;

Αλλαγή στην ώρα προβολής του Exathlon – Εκτάκτως σήμερα στις 23:00.

Εκτάκτως στις 23:00 θα προβληθεί σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου το αθλητικό ριάλιτι Exathlon στο ΣΚΑΙ, με τις δύο ομάδες, Μπλε και Πορτοκαλί, να μπαίνουν αντίπαλες στο στίβο μάχης, με έναν κοινό στόχο: το έπαθλο.

Σήμερα λοιπόν, οι αθλητές, έρχονται για να αν αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα. Πρώτο, το «Αγώνισμα Σπιτιού» και δεύτερος ο «Αγώνας Ασφαλείας». Ποια ομάδα είναι ικανή να πετύχει το στόχο; Και ποιος πιθανά να είναι ο επόμενος παίχτης που αποχωρεί;

Όλες οι απορίες θα λυθούν σήμερα στις 23:00 στο ΣΚΑΙ.

Όσα θα γίνουν σήμερα στο Exathlon

Από το επεισόδιο που προβλήθηκε εχθές, 11 Σεπτεμβρίου στη συχνότητα του σταθμού, οι Πορτοκαλί πήραν την πολυπόθητη νίκη στον πρώτο Αγώνα Ασφαλείας, παρά το γεγονός πως οι αντίπαλοι παίχτες είχαν εξασφαλίσει ορισμένα πλεονεκτήματα από την προηγούμενη νίκη τους.

Παράλληλα, οι εντάσεις κορυφώνονται και συνεχίζονται. Καθώς, η στρατηγική για τα ματσαρίσματα και τη χρήση του πλεονεκτήματος οδήγησε σε μια νέα αντιπαράθεση τον Άρη Σοϊλέδη και την Καρολίνα Καλύβα. Η διαφωνία, μεταφέρθηκε και στο σπίτι, με την ομάδα να έχει αποκτήσει ορατές- πλέον- ρωγμές στο εσωτερικό της.

Στο σήμερα, θα κριθεί το αν οι πορτοκαλί θα κρατήσουν τη βίλα ή θα την παραδώσουν στα χέρια των Μπλε. Η Ιωάννα Τζαβέλα, μπαίνει στο στίβο μάχης, ωστόσο μια αδιαθεσία, είναι αυτή που πυροδοτεί για ακόμη μια φορά την ένταση, η οποία μεταφέρεται μεταξύ των δύο ομάδων.

Το πάθος για τη νίκη κορυφώνεται , οι αντιπαραθέσεις πληθαίνουν, ο ανταγωνισμός αυξάνεται και οι δύο ομάδες «φτάνουν στα κόκκινα»!

Πώς θα εξελιχθούν τα δύο αγωνίσματα στο σήμερα;