Exathlon: Λύγησε ο Γιωρίκας Πιλίδης για τα μάτια της κόρης του

Συγκίνηση και δάκρυα χαράς στο Exathlon και τη μπλε ομάδα.

Με συγκίνηση και έντονα συναισθήματα ξεκίνησε σήμερα το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon, καθώς οι παίχτες της μπλε ομάδας, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν μέσω βίντεοκλήσης με τους δικούς τους ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα εκτυλίχθηκαν στο χθεσινό επεισόδιο, οι παίχτες της μπλε ομάδας, κέρδισαν στο στίβο μάχης και κατάφεραν να μιλήσουν με τους συγγενείς τους, χωρίς φυσικά να λείπουν τα δάκρυα χαράς!

Exathlon: Έντονες συγκινήσεις στην Μπλε ομάδα

Αναλυτικότερα λοιπόν, σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, το επεισόδιο ξεκίνησε δείχνοντας στους τηλεθεατές, συγκινητικά στιγμιότυπα από τις συνομιλίες τους.

Ένας από τους παίχτες βέβαια που πάλεψε να κρατήσει τα συναισθήματά του, ήταν και ο Γιωρίκας Πιλίδης, ο οποίος είδε την κόρη του και λύγισε, ξεσπώντας σε δάκρυα. Ο νεαρός παλαιστής, έγινε πατέρας πριν από δύο χρόνια, με την μικρή του κόρη να του έχει «κλέψει» την καρδιά.

Ο ίδιος λοιπόν αντικρίζοντας την κόρη του Αιμιλία και τη σύζυγό του, Όλγα στην κάμερα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας με εύθραυστη φωνή: «Χρυσούλι μου, Αιμιλία μου, ζωή μου». Στην σύντομη συζήτηση που είχε με την σύντροφό του, οι δύο τους κατάφεραν να ανταλλάξουν περιορισμένες κουβέντες, καθώς ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα.

Να σημειωθεί μάλιστα, πως η μικρή Αιμιλία πριν από λίγες ημέρες, είχε τα γενέθλιά της και ο αθλητής, Γιωρίκας Πελίδης, παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένος και στενοχωρημένος, καθώς δεν βρισκόταν στο πλευρό της.