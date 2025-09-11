Games
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha Φωτογραφία: Youtube screenshot/ Alpha TV
«Porto Leone»- Η νέα υπερπαραγωγή του Alpha

Μια νέα υπερπαραγωγή έρχεται στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, με το «Porto Leone», να κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, η σειρά, μεταφέρει τους τηλεθεατές στον Πειραιά του 1960, σε μια γειτονιά όπου δύο κόσμοι «συγκρούονται». Δυο οικογένειες από διαφορετικές «τάξεις» της εποχής. Προδοσίες, απιστίες, εντάσεις και ένα τραγικό γεγονός έρχονται για να ανατρέψουν τα δεδομένα.

«Porto Leone»-Πρεμιέρα, 23 Σεπτεμβρίου στον Alpha

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha λοιπόν, αφήνει τους τηλεθεατές, να ρίξουν μια «κλεφτή» ματιά στα όσα επρόκειτο να έρθουν με την πρεμιέρα της σειράς:
«Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του '60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες.

Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη, στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου, ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη, από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους….

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», πρεμιέρα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:30».

Δείτε τα τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=QPHSbZm7b3M}

{https://www.youtube.com/watch?v=nHhcWXbfuj8}

Δραματική σειρά εποχής.

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός.

Σκηνοθεσία Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης.

Διεύθυνση Φωτογραφίας Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος. Σκηνικά Σπύρος Λάσκαρης.
Κοστούμια Κική Μήλιου.

Πρωτότυπη μουσική Μάριος Στρόφαλης. Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης. Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης.

Παραγωγός: Αthens Productions A.E. Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μαρία Καβουκίδου, Μαρθίλια Σβάρνα, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Δημήτρης Καπετανάκος, Ευφημία Καλογιάννη, Δημήτρης Σέρφας, Κυριάκος Σαλής, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννα Ζιάννη, Στέλλα Γκίκα, Γρηγορία Μεθενίτη, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης Λεάκος, Χριστίνα Στεφανίδη, Τριαντάφυλλος Δελής, Αργύρης Αποστόλου, Αγγελίνα Τερσενίδου, Νεφέλη Παπαδερού, Τάσος Καρλής.

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.

