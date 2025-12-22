Κατά την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έβγαλε το κοστούμι και φόρεσε βερμούδα, T-shirt και αθλητικά παπούτσια, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Άμπου Ντάμπι.

Ενόψει των γιορτών, ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε στρατιώτες της χώρας του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πήρε μια μικρή «γεύση» από το πρόγραμμά τους. Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο Μακρόν κάνει «σανίδα», burpees, τζόκινγκ, commandos και άλλες ασκήσεις μαζί με στρατιώτες.

«Είναι μεγάλη τιμή να μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές με το στρατιωτικό προσωπικό μας. Καλές γιορτές σε όλους», έγραψε στην ανάρτηση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του έφαγε με στρατιώτες, μίλησε μαζί τους, ενώ γιόρτασε και τα 48α γενέθλιά του.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2003170051684467171}

Από το Άμπου Ντάμπι ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποκτήσει νέο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο, το οποίο θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ». Το νέο αεροπλανοφόρο θα έχει εκτόπισμα 80.000 τόνους και μήκος 310 μέτρων, έναντι 42.000 και 261 μέτρων του «Σαρλ ντε Γκολ». Το πλήρωμά του θα αποτελείται από 2.000 άτομα και θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.