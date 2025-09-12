Games
ΣΚΑΪ: Έκτακτη αλλαγή ώρας προβολής για το Exathlon σήμερα 12/09 – Δείτε το τρέιλερ

ΣΚΑΪ: Έκτακτη αλλαγή ώρας προβολής για το Exathlon σήμερα 12/09 – Δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Exathlon: Σήμερα, εκτάκτως στις 23:00!

Παρά το γεγονός πως το νέο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon, προβάλλεται μόλις λίγες ημέρες, έχει ήδη καταφέρει να αποδείξει πως επρόκειτο για ένα άκρως ανατρεπτικό και γεμάτο ένταση και πάθος παιχνίδι.

Το επεισόδιο που προβλήθηκε εχθές, Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, έκλεισε με τους Πορτοκαλί να κυριαρχούν στο πρώτο «Αγώνισμα Ασφαλείας», ενώ από την Μπλε ομάδα, δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των παικτών.

Exathlon- Νέο επεισόδιο σήμερα στις 23:00

Το αποψινό επεισόδιο, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να προβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ, εκτάκτως στις 23:00, καθώς νωρίτερα είναι ο αγώνας EuroBasket, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Να σημειωθεί μάλιστα πως ο τελικός, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα λοιπόν οι διαγωνιζόμενοι, μπαίνουν στο στίβο μάχης, με σκοπό να διεκδικήσουν την νίκης σε ένα ακόμη «Αγώνισμα Σπιτιού» το οποίο θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα έχει για τις επόμενες ημέρες τη βίλα.

Να υπενθυμιστεί μάλιστα, πως οι αθλητές της Μπλε ομάδας, εχθές, ανέλαβαν δράση, αφού πρώτα είχαν απολαύσει το έπαθλο της επικοινωνίας και είχαν καταφέρει να δουν και να μιλήσουν μέσω βίντεοκλήσης με τους δικούς τους ανθρώπους!

Ένταση, πάθος και ένας κοινός σκοπός, βάζει τους αθλητές στην πίστα για ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο.

Οι εξελίξεις σήμερα στον ΣΚΑΙ, στις 23:00!

Δείτε το τρέιλερ:

