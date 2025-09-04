Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Κέιτ Μπλάνσετ μία από τις παγκόσμιες μούσες ομορφιάς

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Κέιτ Μπλάνσετ μία από τις παγκόσμιες μούσες ομορφιάς Φωτογραφία: Photo by Joel C Ryan/Invision/AP
Τζόρτζιο Αρμάνι, ο εμβληματικός σχεδιαστής, οι μούσες του και η Κέιτ Μπλάνσετ!

Είναι γεγονός πως ο Τζόρτζιο Αρμάνι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου της μόδας, των αρωμάτων, της αισθητικής και της διαχρονικής κομψότητας. Οι δημιουργίες του έχουν «ντύσει» άνδρες και γυναίκες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο παγκόσμιο στυλ.

Σήμερα, Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου ο Αρμάνι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του μια βαριά και πληθωρική παρακαταθήκη, με το έργο του να είναι συνυφασμένο με την κομψότητα.

Από το παρελθόν ωστόσο μέχρι και στο σήμερα, ο εμβληματικός σχεδιαστής είχε ξεχωρίσει αρκετές γυναίκες ως μούσες του, αλλά μερικές από τις πιο εξέχουσες παρουσίες περιλαμβάνουν: τη Λαίδη Έλεν Τέιλορ και πρέσβειρα της μόδας του για 17 ολόκληρα χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι top 5 συμβουλές μόδας του κορυφαίου σχεδιαστή

Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι top 5 συμβουλές μόδας του κορυφαίου σχεδιαστή

Life
Κέιτ Μπλάνσετ: Η ανάστησή της για τον αγαπημένο της Τζόρτζιο Αρμάνι

Κέιτ Μπλάνσετ: Η ανάστησή της για τον αγαπημένο της Τζόρτζιο Αρμάνι

Entertainment
Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Entertainment

Στην πορεία «ήρθε» στη ζωή του για να «ντύσει» το έργο του η Λι Ράτζιβιλ, αδερφή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση και σημαντική προσωπικότητα στην πολιτιστική σκηνή του 20ού αιώνα, σύμφωνα με τον οίκο Αρμάνι.

Τη διαδρομή του, ωστόσο, σημάδεψε η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία ήταν η παγκόσμια πρέσβειρα της σειράς καλλυντικών της μάρκας και θεωρείται εκπρόσωπος της σύγχρονης γυναίκας Αρμάνι.

Η Κέιτ Μπλάνσετ στο έργο του Τζόρτζιο Αρμάνι

Ειδικότερα, η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, υπήρξε επί σειρά ετών το πρόσωπο της συλλογής αρωμάτων «Si» του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενώ έχουν περάσει μόλις επτά χρόνια από όταν αναδείχθηκε η πρώτη παγκόσμια πρέσβειρα της σειρά μακιγιάζ και περιποίησης του οίκου.

Η σχέση των δύο προσώπων υπήρξε επαγγελματική και άκρως δημιουργική, με την ηθοποιό να έχει κατακτήσει -εδώ και χρόνια- τον τίτλο της «Μούσας» για τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ενώ από το 2013 και ύστερα, υπήρξε και το πρόσωπο του αρώματος «Si». Δεν άργησε να κατακτήσει και τον τίτλο της «Σύγχρονης γυναίκα Αρμάνι», όπως αναφέρεται και στο «dutyfreehunter.com».

Αναφορικά δε με την Κέιτ Μπλάνσετ, μια παγκοσμίου φήμης Αυστραλή ηθοποιός και παραγωγός, γνωστή για το εξαιρετικό της υποκριτικό εύρος, τη διαχρονική της κομψότητα και την έντονη παρουσία τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Η φυσική ομορφιά της και η πορσελάνινη επιδερμίδα της δεν άργησε να γίνει ορατή στα μάτια του σχεδιαστή.

Όπως αναφέρεται η Κέιτ Μπλάνσετ, ενσαρκώνει απόλυτα τη γυναίκα Τζόρτζιο Αρμάνι. Πρόκειται για μια άκρως λαμπερή, εκλεπτυσμένη με φυσική κομψότητα και μια ξεχωριστή ομορφιά που μαγνητίζει, γυναίκα.

Όταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι, έδωσε στην ηθοποιό τον τίτλο της «Πρέσβειρα» για τη σειρά μακιγιάζ και περιποίησης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η μακρόχρονη σχέση μας εξελίσσεται ακόμη περισσότερο».

Για τον Τζόρτζιο Αρμάνι λοιπόν, η έννοια της ομορφιάς και της σύγχρονης θηλυκότητας δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη μεταμόρφωση, αλλά με την αποκάλυψη και αυτή του η πεποίθηση αναδεικνύεται μέχρι και σήμερα από την αλαβάστρινη, καθαρή και φυσική ομορφιά που ξεχωρίζουν τα καινοτόμα προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης, σχεδιασμένα για να αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά κάθε γυναίκας, καθώς και από τις εμβληματικές δημιουργίες του στο χώρο της μόδας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Life
Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Entertainment
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι top 5 συμβουλές μόδας του κορυφαίου σχεδιαστή

Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι top 5 συμβουλές μόδας του κορυφαίου σχεδιαστή

Life
Κέιτ Μπλάνσετ: Η ανάστησή της για τον αγαπημένο της Τζόρτζιο Αρμάνι

Κέιτ Μπλάνσετ: Η ανάστησή της για τον αγαπημένο της Τζόρτζιο Αρμάνι

Entertainment

NETWORK

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

healthstat.gr
Κάπνισμα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό που «πυροδοτεί» τον καρκίνο παγκρέατος

Κάπνισμα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό που «πυροδοτεί» τον καρκίνο παγκρέατος

healthstat.gr
Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

healthstat.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr