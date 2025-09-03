Exathlon: «Θερμό επεισόδιο» Τάκη Καραγκούνια - Άρη Σοϊλέδη (Βίντεο)

Άναψαν «φωτιές» στο Exathlon!

Το Exathlon, έφτασε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στο ΣΚΑΙ, γεμάτο με ανατροπές, έντονα συναισθήματα και απρόοπτα, ενώ για μια ακόμη φορά δεν φαίνεται να λείπουν οι εντάσεις ανάμεσα στους παίχτες.

Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός πως το νέο αθλητικό ριάλιτι, «παίζει» μόλις λίγες ημέρες, οι παίχτες έχουν αρχίσει και λογομαχούν μεταξύ τους, ενώ κρυφές κουβέντες έρχονται στην επιφάνεια και δημιουργούν εκ νέου εντάσεις.

Νέα αντιπαράθεση στο Exathlon

Αρχικά λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο, φαίνεται πως προέκυψε μια διαμάχη ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τον Άρη Σοϊλέδη με τους συμπαίχτες του να παίρνουν μέρος σε ότι διαδραματίστηκε.

Στην καθιερωμένη συζήτηση που γίνεται λοιπόν, ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους και τον παρουσιαστή Γιώργο Καράβα, λίγο πριν μπουν στο στίβο μάχης, ο Άρης Σοϊλέδης, ζήτησε το λόγο:

«Γιώργο με συγχωρείς αν μπορώ να πάρω λίγο την κουβέντα. Έχει φτάσει κάτι στα αυτιά μου που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και ταυτόχρονα με έχει εκνευρίσει κιόλας. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν στο παιχνίδι αυτό, γιατί έχουν γίνει λάθη και στο παρελθόν, ούτε να παρερμηνεύσει τα λόγια μου, ούτε να βάλει λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιος έξυπνος ή έξυπνη από την αντίπαλη ομάδα είπε ότι εγώ στο αγώνισμα εχθές είπα «να γλιστρήσει ο Φάνης και να τραυματιστεί». Δεν ξέρω ειλικρινά ποιος το έχει πει αυτό, να σηκώσει το χέρι του και να το πει».

Σε αυτό το σημείο, η συμπαίκτριά του, Σταυρούλα σήκωσε το χέρι της και αποκρίθηκε: «Εγώ άκουσα τον Άρη που είπε «Εντάξει θα φτάσει λογικά η Στεφανία πριν την Ιωάννα, θα προλάβει ο Φάνης τον Μάριο, μακάρι να γλιστρήσει». Και του λέω «πάψε» εκείνη τη στιγμή και μου λέει «τι πάψε να γλιστρήσει είπα, όχι να χτυπήσει». Εγώ αυτό είπα και το συζήτησα με τον συμπαίκτη μου αργότερα. Λέω ρε γκαντέμη το είπες και έγινε», δήλωσε.

Παρ’ όλα αυτά η ένταση κορυφώθηκε: «Μην παρερμηνεύουμε τα λόγια! Όποιος γλιστράει χτυπάει κιόλας; Είμαι ένας άνθρωπος, επειδή έχω περάσει πάρα πολλούς τραυματισμούς στη ζωή μου, είμαι σίγουρα ένας που καθημερινά πάω στο τζάμι και ρωτάω όλους τους τραυματίες πώς είναι. Δεν θα έλεγα ποτέ να χτυπήσει κάποιος. Σταματήστε τις μπ*****, είμαστε εδώ να παίξουμε αγώνισμα. Χαίρομαι πολύ να βλέπω τον Φάνη να παίζει γιατί είναι παιχτάρα. Δεν θα ήθελα κάνεις να χτυπήσει. Μην πάμε να παίξουμε το παιχνίδι το παλιό, πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι αγωνιστικά Αφήστε τις μ***** και πάμε να παίξουμε το παιχνίδι»