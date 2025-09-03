Exathlon: «Αγώνες ασφαλείας» για τη 2η αποχώρηση – Δείτε το τρέιλερ

Όσα θα δείτε σήμερα στο Exathlon!

Το χθεσινό αποτέλεσμα από το στίβο μάχης του Exathlon, στο ΣΚΑΙ, έφερε νίκες και στις δύο ομάδες. Οι πορτοκαλί, επικράτησαν στη «Μάχη των Αστέρων», ενώ οι μπλε κατέκτησαν μια ακόμη, σημαντική νίκη στο «Αγώνισμα ασφαλείας».

Παρ’ όλα αυτά, να σημειωθεί, πως από το αθλητικό ριάλιτι, αποχώρησε εχθές το βράδυ η αθλήτρια Εύη Σαλταφερίδου, λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας, η ανάρρωσή της χρειάζεται περισσότερο – από τον προβλεπόμενο – χρόνο.

Ωστόσο, σήμερα στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21:00 στο ΣΚΑΙ, οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες στους «Αγώνες ασφαλείας».

Όσα θα δείτε σήμερα στο Exathlon

Οι δύο ομάδες μπαίνουν για μια ακόμη φορά, στο στίβο μάχης, προκειμένου να διεκδικήσουν την ασφάλειά τους και την παραμονή τους στο παιχνίδι, χωρίς κανένας από τους παίχτες της εκάστοτε ομάδας, να χρειαστεί να αποχωρήσει.

Οι πορτοκαλί, παρά την πρόωρη αποχώρηση της Εύης, οφείλουν να αποδείξουν την μαχητικότητά τους, ενώ οι μπλε θα πρέπει να διατηρήσουν τις καλές επιδόσεις τους.

Παρ’ όλα αυτά όπως όλα δείχνουν οι ένταση που προέκυψε εχθές, μεταξύ του Άρη και του Φάνη, σήμερα κορυφώνεται ενώ στην διαμάχη φαίνεται πως παίρνει μέρος και ο Τάκης Καραγκούνιας.

Ποια από τις δύο ομάδες θα επικρατήσει και τι συμβαίνει ανάμεσα στους Μπλε και τους Πορτοκαλί. Κρυφές κουβέντες, έρχονται στην επιφάνεια και η ένταση κορυφώνεται!

Σήμερα στο ΣΚΑΙ, στις 21:00.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=OfWF5KG5JjI}