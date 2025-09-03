Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Exathlon: «Αγώνες ασφαλείας» για τη 2η αποχώρηση – Δείτε το τρέιλερ

Exathlon: «Αγώνες ασφαλείας» για τη 2η αποχώρηση – Δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ SKAI.gr
Όσα θα δείτε σήμερα στο Exathlon!

Το χθεσινό αποτέλεσμα από το στίβο μάχης του Exathlon, στο ΣΚΑΙ, έφερε νίκες και στις δύο ομάδες. Οι πορτοκαλί, επικράτησαν στη «Μάχη των Αστέρων», ενώ οι μπλε κατέκτησαν μια ακόμη, σημαντική νίκη στο «Αγώνισμα ασφαλείας».

Παρ’ όλα αυτά, να σημειωθεί, πως από το αθλητικό ριάλιτι, αποχώρησε εχθές το βράδυ η αθλήτρια Εύη Σαλταφερίδου, λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας, η ανάρρωσή της χρειάζεται περισσότερο – από τον προβλεπόμενο – χρόνο.

Ωστόσο, σήμερα στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21:00 στο ΣΚΑΙ, οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες στους «Αγώνες ασφαλείας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Exathlon: Αποχώρηση «βόμβα» από το στίβο μάχης

Exathlon: Αποχώρηση «βόμβα» από το στίβο μάχης

Life
Exathlon: «Κόλαση» με Καραγκούνια και Πρίαμο

Exathlon: «Κόλαση» με Καραγκούνια και Πρίαμο

Life
Ένταση στο «στίβο μάχης» του Exathlon

Ένταση στο «στίβο μάχης» του Exathlon

Life

Όσα θα δείτε σήμερα στο Exathlon

Οι δύο ομάδες μπαίνουν για μια ακόμη φορά, στο στίβο μάχης, προκειμένου να διεκδικήσουν την ασφάλειά τους και την παραμονή τους στο παιχνίδι, χωρίς κανένας από τους παίχτες της εκάστοτε ομάδας, να χρειαστεί να αποχωρήσει.

Οι πορτοκαλί, παρά την πρόωρη αποχώρηση της Εύης, οφείλουν να αποδείξουν την μαχητικότητά τους, ενώ οι μπλε θα πρέπει να διατηρήσουν τις καλές επιδόσεις τους.

Παρ’ όλα αυτά όπως όλα δείχνουν οι ένταση που προέκυψε εχθές, μεταξύ του Άρη και του Φάνη, σήμερα κορυφώνεται ενώ στην διαμάχη φαίνεται πως παίρνει μέρος και ο Τάκης Καραγκούνιας.

Ποια από τις δύο ομάδες θα επικρατήσει και τι συμβαίνει ανάμεσα στους Μπλε και τους Πορτοκαλί. Κρυφές κουβέντες, έρχονται στην επιφάνεια και η ένταση κορυφώνεται!

Σήμερα στο ΣΚΑΙ, στις 21:00.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=OfWF5KG5JjI}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Μουντιάλ 2026: Η ώρα και το κανάλι των παιχνιδιών της Ελλάδας με Λευκορωσία και Δανία

Μουντιάλ 2026: Η ώρα και το κανάλι των παιχνιδιών της Ελλάδας με Λευκορωσία και Δανία

Αθλητισμός
«Τρομεροί γονείς» έρχονται στον Alpha – Δείτε τα τρέιλερ

«Τρομεροί γονείς» έρχονται στον Alpha – Δείτε τα τρέιλερ

Life
«Tulsa King»: Τα σπάει το επίσημο τρέιλερ της 3ης σεζόν με Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Σταλόνε

«Tulsa King»: Τα σπάει το επίσημο τρέιλερ της 3ης σεζόν με Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Σταλόνε

Entertainment
Exathlon: Αποχώρηση «βόμβα» από το στίβο μάχης

Exathlon: Αποχώρηση «βόμβα» από το στίβο μάχης

Life

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

healthstat.gr
Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

healthstat.gr
Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr