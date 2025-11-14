Ακόμα μια -πιο αισθησιακή- διασκευή του διάσημου μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη», έρχεται στα σινεμά τις ημέρες του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας Wuthering Heights (Ανεμοδαρμένα Ύψη), της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ από το 1847, από την βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτιδα, Έμεραλντ Φένελ και πρωταγωνιστές τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελρόντι.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, πρόκειται για «Μια τολμηρή και πρωτότυπη απεικόνιση μιας από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης όλων των εποχών, η ταινία ακολουθεί την Cathy και τον Heathcliff, των οποίων η απαγορευμένη αγάπη μετατρέπεται από ρομαντική σε μεθυστική σε μια επική ιστορία λαγνείας, αγάπης και τρέλας».

Το τρέιλερ παρουσιάζει την υποψήφια για Όσκαρ Μάργκοτ Ρόμπι στο ρόλο της Catherine Earnshaw και τον πρωταγωνιστή του Frankestein, Τζέικομπ Ελρόντι στο ρόλο του Heathcliff. Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του Ελρρόντι με την Φένελ, μετά το Saltburn του 2023. Το βίντεο αναδεικνύει την περίπλοκη και παθιασμένη ιστορία αγάπης της Cathy και του Heathcliff, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν παιδιά. Υπογραμμίζει επίσης τη διαφορά μεταξύ της νέας διασκευής της Φένελ και του πρωτότυπου έργου.

{https://youtu.be/3fLCdIYShEQ?si=llowYCIQ1dGkfQHv}



Το αρχικό μυθιστόρημα ακολουθεί δύο οικογένειες — τους Earnshaw και τους Linton — και τις σχέσεις τους κατά τη διάρκεια αρκετών ετών. Από την κυκλοφορία του στα μέσα του 1800, το βιβλίο της Μπροντέ θεωρείται ευρέως ένα από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί ποτέ. Το έργο έχει μεταφερθεί αρκετές φορές στον κινηματογράφο σε όλο τον κόσμο από το 1920 μέχρι σήμερα.





Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η Κάθριν και ο Χίθκλιφ μεγαλώνουν μαζί. Το μελαχρινό άστεγο αγόρι που ο πατέρας της Κάθριν, o κύριος Έρνσο, έφερε στο σπίτι θα γίνει ο σύντροφός της στα παιχνίδια και ο εκλεκτός της καρδιάς της. Μετά τον θάνατο του κυρίου Έρνσο, ο αδελφός της Κάθριν ταπεινώνει και μειώνει τον Χίθκλιφ, στερώντας του τη μόρφωση και κάθε ευκαιρία για εξέλιξη. Η Κάθριν, πιστεύοντας ότι ο Χίθκλιφ δεν είναι αντάξιός της, αποφασίζει να παντρευτεί κάποιον άλλο και ο Χίθκλιφ πικραμένος φεύγει από το σπίτι.

Όταν επιστρέφει λίγα χρόνια αργότερα, η μεταμόρφωση του Χίθκλιφ είναι εντυπωσιακή. Όμως πίσω από τους εκλεπτυσμένους τρόπους του κρύβεται το άσβεστο μίσος για εκείνους που τον ταπείνωσαν και τον έκαναν να υποφέρει. Το σατανικό του μυαλό μηχανεύεται ένα φοβερό σχέδιο εκδίκησης, που στο τέλος θα καταστρέψει και τον ίδιο.

Το μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1847 και αποτελεί μια συναρπαστική, θυελλώδη ιστορία αγάπης. Στην άγρια φύση του αγγλικού βορρά, σε ένα τοπίο ομιχλώδες, μελαγχολικό αλλά ταυτόχρονα απειλητικό, γεννιέται ο καταραμένος έρωτας της Κάθριν και του Χίθκλιφ. Ένας έρωτας που θα φέρει τη δυστυχία στους δυο ήρωες και στα κοντινά τους πρόσωπα. «Η πιο όμορφη ιστορία αγάπης όλων των εποχών».

Το ρομαντικό δράμα θα βγει στις αίθουσες στις 13 Φεβρουαρίου 2026.