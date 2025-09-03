Exathlon: «Λύγισε» ο Τάκης Καραγκούνιας για τα γενέθλια της κόρης του

Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση ο Τάκης Καραγκούνιας στο Exathlon!

Το σημερινό επεισόδιο του Exathlon, έφτασε στο ΣΚΑΙ, γεμάτο με ανατροπές, έντονα συναισθήματα και δάκρυα στα μάτια.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την έναρξη των αγωνισμάτων, η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συναισθηματικά, καθώς ο Τάκης Καραγκούνιας βρέθηκε σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.

Ο παίκτης, με εμφανή τη συγκίνηση στα μάτια του, θέλησε να στείλει τις ευχές του στην λατρεμένη του κόρη, με έναν διαφορετικό τρόπο.

Exathlon: Με δάκρυα στα μάτια ο Τάκης Καραγκούνιας

Ειδικότερα, ο αθλητής, φαίνεται πως έγραψε με φασόλια, ευχές για τα γενέθλια της κόρης του, ενώ σε δεύτερο χρόνο, της έστειλε την αγάπη του και τα «χρόνια πολλά» μέσα από την κάμερα.

«Έχω πει ότι ό,τι πιο πολύτιμο έχω στον κόσμο, είναι η κόρη μου», δήλωσε αρχικά για να συνεχίσει: «Σήμερα, έχει τα γενέθλιά της. Οκ, εγώ λείπω είμαι απών. Είναι η ζωή μου όλη, ο έρωτάς μου, η αγάπη μου είναι τα πάντα η Ραφαηλία μου».

Ταυτόχρονα, εμφανώς συγκινημένος ο Τάκης Καραγκούνιας, φαίνεται να σχεδιάζει ευχές από φασόλια στο τραπέζι.

«Με φασολάκια έγραψα «Ραφαηλία, χρόνια πολλά», θέλω να ευχηθώ και μέσα από εδώ. «Χρόνια πολλά Ραφαηλία μου, τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Συγγνώμη που λείπει ο μπαμπάς. Όπως και στο παρελθόν, πολλές φορές έχω λείψει. Τη μαμά να την προσέχεις και η μαμά να σε προσέχει, να είμαστε όλοι αγαπημένοι, να συνεχίσουμε να ζούμε αυτό το όμορφο που ζούμε. Αυτό. Χρόνια πολλά», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Τάκης Καραγκούνιας.