Το πρωινό με αυγά δεν οδηγεί σε «υψηλή χοληστερόλη» λένε οι επιστήμονες

Τελικά η κατανάλωση αυγών κάνει καλό ή κακό στην υγεία μας;

Ίσως έχετε ακούσει ότι η κατανάλωση πολλών αυγών αυξάνει τα επίπεδα χοληστερόλης, οδηγώντας σε κακή υγεία.

Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τα συνήθη τρόφιμα που κατανάλωσαν 8.000 άτομα, και στη συνέχεια εξέτασαν πόσοι συμμετέχοντες πέθαναν σε μια περίοδο έξι ετών και από ποια αίτια, χρησιμοποιώντας ιατρικά αρχεία και επίσημες αναφορές.

Γράφοντας στον ιστότοπο The Conversation, η Lauren Ball Professor of Community Health and Wellbeing και η Karly Bartrim Λέκτορας Nutrition and Dietetics, και δύο επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Queensland ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου τροφίμων, το οποίο περιελάμβανε μια ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά οι συμμετέχοντες έτρωγαν αυγά τον περασμένο χρόνο:

Οι άνθρωποι ρωτήθηκαν αν είναι έτρωγαν - πιθανώς μία φορά το μήνα, 1-6 φορές την εβδομάδα ή κάθε μέρα.

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: «Οι άνθρωποι που κατανάλωναν αυγά 1-6 φορές την εβδομάδα είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά την περίοδο της μελέτης (29% χαμηλότεροι για θανάτους από καρδιακές παθήσεις και 17% χαμηλότεροι για τους συνολικούς θανάτους) σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν σπάνια ή ποτέ αυγά.

«Η καθημερινή κατανάλωση αυγών δεν αύξανε τον κίνδυνο θανάτου».

Τα αυγά περιέχουν χοληστερόλη - και εξαιτίας αυτού έχουν δαιμονοποιηθεί από κάποιους που ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις στο σώμα.

Η υψηλή χοληστερόλη μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό και νεφρική νόσο και μερικές φορές ονομάζεται «σιωπηλός δολοφόνος», επειδή ως επί το πλείστον δεν έχει συμπτώματα μέχρι να προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Τα αυγά είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης και περιέχουν βιταμίνες Β, φυλλικό οξύ, ακόρεστα λιπαρά οξέα, λιποδιαλυτές βιταμίνες (A, D, E και K), χολίνη και μέταλλα.

Η φασαρία για τα αυγά οφείλεται στην περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη και στο πώς σχετίζεται με τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Ένας μεγάλος κρόκος αυγού περιέχει περίπου 275 mg χοληστερόλης - κοντά στο συνιστώμενο ημερήσιο όριο πρόσληψης χοληστερόλης.

Στο παρελθόν, οι επαγγελματίες υγείας προειδοποιούσαν ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε χοληστερόλη, όπως τα αυγά, θα μπορούσε να αυξήσει τη χοληστερόλη στο αίμα και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Αλλά νεότερες έρευνες δείχνουν ότι το σώμα δεν απορροφά καλά τη διατροφική χοληστερόλη, επομένως η διατροφική χοληστερόλη δεν έχει σημαντική επίδραση στα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.