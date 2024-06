Πέθανε ο ηθοποιός Μπιλ Κομπς

Πέθανε, σε ηλικία 90 ετών, ο ηθοποιός Μπιλ Κομπς, που είχε πορεία πέντε δεκαετιών στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Τσακ Τζόουνς.

Στην καριέρα του έπαιξε σε σχεδόν 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Πολλοί τον θυμούνται από την ταινία «Ο Σωματοφύλακας», με την Κέβιν Κόστνερ και την Γουίτνεϊ Χιούστον. Είχε παίξει ακόμα μεταξύ άλλων στις ταινίες «The Hitter», «The Brother from Another Planet» και «Night at the Museum».

Στις πολλές τηλεοπτικές σειρές που είχε εμφανιστεί περιλαμβάνονται οι «Walker, Texas Ranger» και «The Sopranos», ενώ είχε βραβευθεί με Emmy.

Ο Μπιλ Κομπς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κλίβελαντ. Υπηρέτησε επί οχτώ χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία, εργάστηκε στην ΙΒΜ και ως πωλητής αυτοκινήτων, προτού εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη και στραφεί στην υποκριτική.