H Όντρα ΜακΝτόναλντ θα υποδυθεί τη Mama Rose, στην επερχόμενη αναβίωση στο Μπρόντγουεϊ του μιούζικαλ «Gypsy».

Ο Τζορτζ Γουλφ, κάτοχος βραβείου Tony για τα θεατρικά έργα «Angels in America: Millennium Approaches» και «Bring in ‘da Noise, Bring in ‘da Funk» σκηνοθετεί την παράσταση, η οποία επιστρέφει στη σκηνή το φθινόπωρο.

Το μιούζικαλ «Gypsy» σε λιμπρέτο του Άρθουρ Λόρεντς, μουσική της Τζουλ Στάιν και στίχους του αείμνηστου συνθέτη και στιχουργού Στίβεν Σόντχαϊμ θα χορογραφήσει η Καμίλ Α. Μπράουν.

Το μιούζικαλ αφηγείται την ιστορία των ακλόνητων προσπαθειών μιας φιλόδοξης μαμάς του θεάτρου να ωθήσει τις δύο κόρες της στη σόου μπίζνες. Η Έθελ Μέρμαν το 1959 ενσάρκωσε τον ρόλο της Ρόουζ, τον οποίο έκτοτε υποδύθηκαν θρύλοι του θεάτρου όπως η Άντζελα Λάνσμπερι, η Τάιν Ντέιλι, η Μπερναντέτ Πίτερς και η Πάτι Λουπόνε.

Στο «Gypsy» συναντώνται ξανά ο Γουλφ και η ΜακΝτόναλντ μετά τη συνεργασία τους στο «Shuffle Along» του 2016.

Η ΜακΝτόναλντ πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ στο έργο «Ohio State Murders», για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Tony.