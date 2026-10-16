Σε ερώτημα σχετικά με το αν η διοίκηση προτίθεται να συμμορφωθεί με τυχόν κλητεύσεις, ο Βανς διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τη νομιμότητα, υπογραμμίζοντας πως η απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου αποτελεί δέσμευσή της.

Σε μια αυστηρή τοποθέτηση προχώρησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δηλώνοντας στο δίκτυο CBS News ότι όποιος εμπλέκεται σε εμπορία πρόσβασης στον Λευκό Οίκο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανάλογες συνέπειες.

Ο Βανς παραχώρησε συνέντευξη στον παρουσιαστή του «CBS Evening News», Τόνι Ντοκούπιλ, στο πλαίσιο ωριαίας ανοιχτής συζήτησης στο Μίσιγκαν, η οποία έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί το βράδυ του Σαββάτου, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε μια σειρά πρόσφατων αποκαλύψεων, εστιάζοντας στα υψηλά έσοδα του Ντόναλντ Τραμπ από δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, αλλά και στην αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ συνδέεται με καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ζήτησε έμβασμα 100.000 δολαρίων από ιδιώτη που αναζητούσε παρέμβαση ή βοήθεια από την αμερικανική κυβέρνηση.

Απαντώντας στις αιτιάσεις αυτές, ο αμερικανός αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την ενδεχόμενη πώληση πρόσβασης στο περιβάλλον του προέδρου ως πράξη «απεχθή και αισχρή» που επισύρει κυρώσεις. Ωστόσο, σημείωσε με έμφαση ότι επιθυμεί να διαμορφώνει την κρίση του αποκλειστικά στη βάση επιβεβαιωμένων γεγονότων και όχι με αφορμή μεμονωμένα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ.

Τόσο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όσο και ο πρόεδρος Τραμπ αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί έκνομων ενεργειών ή σύγκρουσης συμφερόντων.

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Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, ωστόσο, διαμηνύουν ότι θα προχωρήσουν σε εξονυχιστικούς ελέγχους των πεπραγμένων της κυβέρνησης εφόσον ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία, εξέλιξη που θα τους επιτρέψει να αναλάβουν την προεδρία των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να εκδίδουν κλητεύσεις.

Σε ερώτημα σχετικά με το αν η διοίκηση προτίθεται να συμμορφωθεί με τυχόν κλητεύσεις, ο Βανς διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τη νομιμότητα, υπογραμμίζοντας πως η απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου αποτελεί δέσμευσή της.

Πηγή: CBS