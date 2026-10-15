Στις απουσίες της λίστας είναι ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πέρυσι: «Τα χρήματα προέρχονται 100% από μένα και κάποιους φίλους μου».

Η Washington Post αποκάλυψε τη λίστα με τους μέγα δωρητές του Ντόναλντ Τραμπ, που έδωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια για το μεγαλόπνοο σχέδιό του στην ανακατασκευή της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Οι περισσότεροι σύμφωνα με την Washington Post έχουν ευνοηθεί από δικαστικές αποφάσεις, κυβερνητικά συμβόλαια και χάρες σε συγγενικά πρόσωπα.

Η WP δημοσίευσε τα ονόματα των 75 δωρητών που δεσμεύτηκαν και τελικά έδωσαν από 100.000 δολάρια και πάνω για το όραμα του Τραμπ.

Η Nvidia και η Apple είναι ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν από 25 εκατ. δολάρια το κορυφαίο ποσό, σύμφωνα με τη λίστα. Η οικογένεια Άντελσον, από τους μεγαλύτερους δωρητές των Ρεπουμπλικανών έδωσαν το ίδιο ποσό όπως και ο δισεκατομμυριούχος Τσαρλς Έργκεν, συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Dish Network.

Στις απουσίες της λίστας είναι ο ίδιος ο Τραμπ ο οποίος έχει δηλώσει πολλάκις ότι έχει δώσει χρήματα από την προσωπική του περιουσία για το σχέδιο. «Τα χρήματα προέρχονται 100% από μένα και κάποιους φίλους μου» είπε πέρυσι λίγο πριν κατεδαφίσει την ανατολική πτέρυγα.

Ο Λευκός Οίκος αναγνώρισε δημόσια 37 από τα ονόματα, τις εταιρείες και τα ιδρύματα πέρυσι τον Οκτώβριο χωρίς να αποκαλύψει τα ποσά που έδωσαν όμως. Ούτε τα προσωπικά δώρα που έλαβαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η λίστα που περιήλθε στην κατοχή της The Post, ένα εσωτερικό έγγραφο που χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή των συνεισφορών στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκέντρωσης πόρων, περιλαμβάνει την πηγή, την ημερομηνία και το ποσό και των 67 δωρεών άνω των 10.000 δολαρίων που είχαν καταγραφεί έως τα τέλη του περασμένου μήνα. Από αυτή προκύπτει ένα συνολικό ποσό 333 εκατομμυρίων δολαρίων από ιδιώτες δωρητές, στοιχείο που συνάδει με τις δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης.

{https://x.com/Mollyploofkins/status/2110746814941118882}

Επιπλέον αρχεία, επίσης εσωτερικά έγγραφα της προσπάθειας συγκέντρωσης πόρων, παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δωρεές και υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον 77 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από δωρητές που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Οι δωρεές για την αίθουσα χορού συλλέγονται από μία μη κερδοσκοπική ένωση και μετά μετακυλούν στην κυβέρνηση και στους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου, που ελέγχει απευθείας ο πρόεδρος Τραμπ, σημειώνει η WP. Ωστόσο ανεξάρτητοι ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις συμφωνίες και τη δυνατότητα που παρέχει η εν λόγω διευθέτηση για εξαγορά επιρροής και εξαναγκασμένες συνεισφορές.

Ορισμένοι δωρητές που περιλαμβάνονται στη λίστα την οποία εξασφάλισε η εφημερίδα The Post κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ άλλοι προχώρησαν σε διακανονισμούς με δόσεις, οι οποίες εξακολουθούν να αποπληρώνονται, όπως προκύπτει από τα επιπλέον έγγραφα. Η λίστα δεν περιλαμβάνει εισφορές σε είδος.

Το ρεπορτάζ της Post δεν τεκμηριώνει κάποια σύνδεση μεταξύ των δεσμεύσεων για δωρεές και ευνοϊκών ενεργειών εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ. Ωστόσο, τα έγγραφα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν προήλθε από εταιρείες και εύπορα άτομα, που είχαν συμφέροντα τα οποία άπτονταν της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Post, εταιρείες, ή στελέχη επιχειρήσεων, που είχαν συνάψει συμβάσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, αντιστοιχούσαν περίπου στο μισό του συνολικού ποσού.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά αλλά ο εκπρόσωπός του Ντέιβις Ίγκλ περιέγραψε τις δωρεές ως «μια ευρεία γκάμα σπουδαίων αμερικανικών εταιρειών και γενναιόδωρων ιδιωτών, οι οποίοι συμβάλλουν όλοι στο να γίνει ο "Οίκος του Λαού" καλύτερος για τις επόμενες γενιές. Οι ίδιοι επικριτές, που κάνουν λόγο για ανύπαρκτες συγκρούσεις συμφερόντων, θα διαμαρτύρονταν επίσης αν το κόστος αυτών των ανακαινίσεων, που είχαν καθυστερήσει πολύ, επιβάρυνε τους Αμερικανούς φορολογούμενους». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «θα αναζητήσει αμείλικτα τους υπεύθυνους για αυτή τη δειλή διαρροή, συνεχίζοντας παράλληλα να προστατεύει όλους εκείνους που προσφέρουν».

Η WP διευκρινίζει πως επιχείρησε να έρθει σε επαφή με όλους όσοι είναι στη λίστα αλλά οι περισσότεροι ή δεν απάντησαν ή αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Όσοι δεν σχολίασαν είπαν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δωρεές και τυχών χάρες από την κυβέρνηση. Αλλά…

Οι συμφωνίες

Η Nvidia, έγινε κορυφαίος δωρητής στην αίθουσα χορού τον Οκτώβριο του 2025, σχεδόν τρεις μήνες αφότου σύναψε μια πρωτοποριακή συμφωνία με τον Τραμπ για την πώληση προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα παρά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ είχε πει τότε σε δημοσιογράφους ότι η εταιρεία συνεισέφερε στην αίθουσα χορού του Τραμπ «με μικρό ποσό», αλλά δεν το ανακοίνωσε. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Nvidia ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη η δωρεά των 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζόζεφ Πόπολο Τζ, πρέσβης του Τραμπ στην Ολλανδία, και η σύζυγός του έδωσαν 1 εκατ. δολάρια για το πρότζεκτ. Η δωρεά τους, η οποία πραγματοποιήθηκε δύο μήνες μετά την επικύρωση του διορισμού του Πόπολο, αναφέρεται για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τη λίστα η Kelly Loeffler, μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Τραμο και στέλεχος της Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων (Small Business Administration) και ο σύζυγός της Jeff Sprecher, πρώην πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, δεσμεύθηκαν για 5 εκατ. δολ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο Brandon Lutnick, πρόεδρος της επενδυτικής τράπεζας Cantor Fitzgerald και γιος του υπουργού Εμπορίου Howard Lutnick, δώρισε μετοχές αξίας άνω των 2,5 εκατ. δολαρίων.

Πάνω από τα τρία τέταρτα των χρημάτων για την αίθουσα χορού δεσμεύτηκαν για 5 εκατ. δολάρια ή και παραπάνω. Μεταξύ των κορυφαίων δωρητών συγκαταλέγονται ορισμένες από τις πιο εδραιωμένες και αξιόπιστες αμερικανικές εταιρείες, όπως η Amazon, η Caterpillar, η Comcast, η Microsoft και η T-Mobile.

Εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, οι οποίες επωφελούνται πλέον από ένα πιο χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε επί διακυβέρνησης Τραμπ, καθώς και οι επενδυτές τους, δεσμεύτηκαν να προσφέρουν περισσότερα από 18 εκατ. δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από τους Tyler και Cameron Winklevoss, συνιδρυτές του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Gemini, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία, δώρισαν από κοινού bitcoin αξίας 5.050.018 δολαρίων. Για την αίθουσα χορού υπάρχουν χορηγίες ακόμα και 10 δολαρίων.

Η λίστα και τα συμπληρωματικά έγγραφα καταδεικνύουν την προέλευση του συνόλου των δωρεών, με εξαίρεση ένα ποσό ύψους 24.000 δολαρίων.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε υπολείπεται των 400 εκατ. δολ. που, όπως δήλωσε ο Τραμπ, σκοπεύει να εξασφαλίσει για το έργο. Το κόστος κατασκευής της νέας Ανατολικής Πτέρυγας, η οποία περιλαμβάνει αίθουσα χορού, χώρους γραφείων και μια υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση, εκτιμήθηκε τον Μάρτιο ότι έχει ανέλθει στα 600 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε χρήματα των φορολογουμένων για την κάλυψη μέρους του κατασκευαστικού κόστους.

Οι δωρεές για την αίθουσα χορού διοχετεύονται μέσω του «Trust for the National Mall», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα την Ουάσιγκτον. Η αποστολή του είναι η αποκατάσταση και η διατήρηση του National Mall και των χώρων του Λευκού Οίκου. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κατά κανόνα, δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν την ταυτότητα των δωρητών τους.

Σε υποψήφιους δωρητές εστάλη ένα «έντυπο δέσμευσης δωρεάς», αντίγραφο του οποίου επικαλείται η WP, για συνεισφορές υπέρ της «Αίθουσας Χορού Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». Στο έντυπο, ως κύριο πρόσωπο επικοινωνίας αναφέρεται η Μέρεντιθ Ο’Ρουρκ, η επικεφαλής συγκέντρωσης πόρων για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024.

Στη 12σέλιδη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ιδρύματος διαχείρισης των χρημάτων επιβάλλει στο Ίδρυμα να «διατηρεί την ανωνυμία των δωρητών του έργου, στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο, και να μην αναγνωρίζει δημοσίως κανέναν τέτοιον δωρητή, εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση» από μέλη του προσωπικού της μονάδας της Εκτελεστικής Κατοικίας του Λευκού Οίκου.

Οι χάρες

Από τους πρώτους δωρητές, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν η κόρη του Julio Herrera Velutini, ένας διεθνής τραπεζίτης, ο οποίος κατέχει τη βενεζουελανή και την ιταλική υπηκοότητα.

Το 2022, το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε δίωξη κατά του Herrera Velutini, με κατηγορίες για δωροδοκία, υποστηρίζοντας ότι βοήθησε στη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του τότε κυβερνήτη του Πουέρτο Ρίκο, με αντάλλαγμα την απομάκρυνση ενός επόπτη που διεξήγαγε έρευνα για την τράπεζά του. Τότε ασκήθηκαν διώξεις και κατά του πρώην κυβερνήτη και ενός πολιτικού συμβούλου.

Ο Herrera Velutini και η συνήγορος του ανεπιτυχώς είχαν επιχειρήσει να απορριφθεί δικαστικά η υπόθεση. Ισχυρίστηκαν ότι οι εισαγγελείς ποινικοποιούσαν τη νόμιμη πολιτική δραστηριότητα.

Μετά τη νίκη του Τραμπ, η κόρη του Isabela Herrera έκανε δύο δωρεές προς την MAGA Inc. Που συνδέεται με τον Τραμπ, συνολικού ύψους 3,5 εκατ. δολαρίων, όπως προκύπτει από τα αρχεία χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι δωρεές ώθησαν τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Campaign Legal Center» να υποβάλει καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η Isabela Herrera λειτουργούσε ως «δωρητής-βιτρίνα» για λογαριασμό του πατέρα της. Η οργάνωση την περιέγραψε ως αυτοαπασχολούμενη χρηματοοικονομική σύμβουλο, ηλικίας περίπου 25 ετών, της οποίας η μοναδική προηγούμενη πολιτική δωρεά ήταν ένα ποσό 20 δολαρίων προς τον Pete Buttigieg, υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Τον Αύγουστο του 2025, οι κατηγορίες εις βάρος του Herrera Velutini υποβαθμίστηκαν σε πλημμέλημα, στο πλαίσιο συμφωνίας για την αποδοχή ενοχής.

Τον επόμενο μήνα, η Isabela Herrera δεσμεύτηκε για δωρεά 2,5 εκατ. δολαρίων για την αίθουσα χορού. Σύμφωνα με τα αρχεία, κατέβαλε την πρώτη δόση, ύψους 835.000 δολαρίων, στις 14 Οκτωβρίου 2025. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ απένειμε χάρη στον Herrera Velutini. Όπως προκύπτει από τα αρχεία, η δεύτερη πληρωμή της Herrera έπρεπε να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος μηνός. Προς αποσόβηση αντιδράσεων, ο Τραμπ απένειμε χάρη και στον πρώην κυβερνήτη και τον πολιτικό σύμβουλο.

Πέρυσι ο Έργκεν, στέλεχος του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, και η εταιρεία του, EchoStar, μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Μπρένταν Καρ , πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), έστειλε επιστολή στον Έργκεν τον Μάιο, ενημερώνοντάς τον ότι η υπηρεσία είχε ξεκινήσει έρευνα για την EchoStar. Ο Καρ απείλησε να ανακαλέσει κυβερνητικές άδειες, οι οποίες ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της επιχείρησης, κατηγορώντας την EchoStar, ιδιοκτήτρια της Dish Network, ότι δεν τήρησε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της.

Τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Έργκεν συναντήθηκε με τον Τραμπ και τον Καρ κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσουν την έρευνα. Το Bloomberg ​​επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση της 11ης Ιουνίου υπήρξε μια σύντομη αναφορά στις πολιτικές δωρεές του Έργκεν και στο κατά πόσον είχε ενισχύσει υποψηφίους και από τα δύο πολιτικά κόμματα.

Η εταιρεία έκανε αναφορά στη συνάντηση της 11ης Ιουνίου μεταξύ του Έργκεν και του Καρ σε επίσημη δήλωσή της προς τις ρυθμιστικές αρχές, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ «στη συνέχεια ενθάρρυνε τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν σε μια φιλική διευθέτηση».

Τον Αύγουστο, ο Έργκεν διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία για την πώληση ορισμένων αδειών της εταιρείας στην AT&T, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την FCC και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τον επόμενο μήνα, ο Καρ έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, ευχαριστώντας τον Έργκεν για τις απαντήσεις και τις πληροφορίες που παρείχε.

Τον Δεκέμβριο, ο Έργκεν δεσμεύτηκε για δωρεά 12,5 εκατ. δολάρια για την αίθουσα χορού του Τραμπ. Τον Φεβρουάριο δεσμεύτηκε για ακόμα 12,5 εκατ. δολάρια.

Τον Μάιο η αρμόδια ομοσπονδιακή αρχή εμπορίου και το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσαν έγκριση στην EchoStar για την πώληση.

Οι συμβάσεις

Η Salesforce, ένας από τους κορυφαίους παρόχους λογισμικού στη χώρα, έχει διευρύνει σημαντικά τις δραστηριότητές της που αφορούν συμβάσεις με την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, έχει παρευρεθεί σε αποκλειστικά δείπνα και εκδηλώσεις με τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου ενός επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και μιας επιχειρηματικής συνόδου στην Ιαπωνία τον επόμενο μήνα.

Τότε ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Μπένιοφ επειδή, στο παρελθόν, τον είχε βάλει στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, το οποίο ανήκει στον Μπένιοφ. «Ο Μαρκ έχει μερικές αρκετά καλές προτάσεις», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον CEO.

Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τη σχετική λίστα, ο Μπένιοφ δεσμεύτηκε να συνεισφέρει 1 εκατ. δολάρια για την αίθουσα χορού.

Επιπλέον, η Salesforce προχώρησε σε δύο ξεχωριστές δεσμεύσεις ύψους 1 εκατ. δολαρίων η καθεμία για την αίθουσα χορού, μία την παραμονή των περσινών Χριστουγέννων και μία άλλη στις 29 Ιανουαρίου του 2026, όπως προκύπτει από τη λίστα.

Στο ενδιάμεσο διάστημα, ο στρατός ανέθεσε στην εταιρεία σύμβαση αξίας έως και 5,6 δις. δολαρίων με ισχύ έως το 2035. Πρόκειται, όπως φαίνεται, για τη μεγαλύτερη δημόσια κυβερνητική σύμβαση στην ιστορία της Salesforce, σύμφωνα με εξέταση των αρχείων δημοσίων συμβάσεων. Ανακοινώνοντας τη σύμβαση, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι «οι προσφορές ζητήθηκαν μέσω διαδικτύου, αλλά ελήφθη μόνο μία».

Σε δήλωσή του, αξιωματούχος του Πενταγώνου ανέφερε: «Εξωτερικές σχέσεις, επενδυτές ή πολιτικές διασυνδέσεις δεν παίζουν απολύτως κανέναν ρόλο στις αποφάσεις του υπουργείου σχετικά με τη χρηματοδότηση».

Πετρελαϊκά συμφέροντα στη Βενεζουέλα

Σχεδόν 10 εκατ. δολάρια για την αίθουσα χορού δεσμεύτηκαν από δύο πολιτικούς δωρητές του Τραμπ, οι οποίοι έχουν επιδιώξει μεγάλες επενδύσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, μια αγορά στην οποία ο Τραμπ έχει αποκτήσει επιρροή μετά την απαγωγή Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο δισεκατομμυριούχος χρηματοδότης Πολ Σίνγκερ δεσμεύτηκε να δωρίσει 5 εκατ. δολάρια μέσω του ιδρύματός του τον Οκτώβριο του 2025, ένα μήνα πριν το fund του λάβει δικαστική έγκριση για την αγορά του πετρελαϊκού κολοσσού της Βενεζουέλας Citgo έναντι 5,9 δις. δολαρίων.

Η συμφωνία χρειαζόταν την έγκριση από πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου των υπουργείων Εμπορίου, Ενέργειας, Εξωτερικών και Οικονομικών. Έχει σταματήσει εν μέσω συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Οκλαχόμα Continental Resources και ο ομότιμος πρόεδρός της, δισεκατομμυριούχος και μεγαλοδωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Χάρολντ Χαμ, υποσχέθηκε δύο δωρεές στην αίθουσα χορού τον Οκτώβριο του 2025, συνολικού ύψους λίγο κάτω από 5 εκατ. δολάρια.

Φέτος, σε απάντηση στην έκκληση της κυβέρνησης Τραμπ προς τις ενεργειακές εταιρείες να επενδύσουν στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, η Continental κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας για την ανάπτυξη 126.000 στρεμμάτων ανεκμετάλλευτων πετρελαιοπηγών.

Η Hard Rock International, της γνωστής αλυσίδας, και η Tether America, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων είναι επίσης είναι μεταξύ των δωρητών.