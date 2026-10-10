Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν αναφερθεί τρεις θάνατοι από επιθέσεις σε αεροδρόμια του σαουδαραβικού βασιλείου.

Συναγερμός σήμανε στη Σαουδική Αραβία μετά τις πληροφορίες για πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, το πλήγμα αποδίδεται σε πύραυλο των δυνάμεων των Χούθι, ενώ οι πληροφορίες για την έκταση των ζημιών και τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η επίθεση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών στην πρωτεύουσα. Όπως ανέφερε ιατρική πηγή, οι γιατροί κλήθηκαν εκτάκτως να μεταβούν στα νοσοκομεία, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για περιστατικό μεγάλης κλίμακας. Τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ριάντ, με ορισμένους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

{https://x.com/MoloWarMonitor/status/2108964046493937866}

Ακυρώσεις πτήσεων και αναστάτωση στις αερομεταφορές

Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφηκαν και στην αεροπορική κυκλοφορία μετά το περιστατικό. Αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε ακυρώσεις δρομολογίων από και προς το Ριάντ, ενώ ορισμένες από τις αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων αναμένεται να ισχύσουν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα.

Μεταξύ των εταιρειών που ανακοίνωσαν ακυρώσεις περιλαμβάνονται οι Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways, οι οποίες επηρεάστηκαν από τις εξελίξεις και την αναστάτωση που ακολούθησε.

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Παράλληλα, το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους και να επιβεβαιώνουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο.

{https://x.com/EGYOSINT/status/2108940451294191946}

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις επιθέσεις και τα αντίποινα να εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των πολιτικών υποδομών.

Νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της Υεμένης, σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τέσσερα πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σαναά. Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν αναφερθεί τρεις θάνατοι από επιθέσεις σε αεροδρόμια του σαουδαραβικού βασιλείου.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ παραμένει κρίσιμο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, ο τελικός απολογισμός των θυμάτων και η έκταση των ζημιών στις αεροπορικές εγκαταστάσεις.