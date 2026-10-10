Οι επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να καθοριστούν από την αξιολόγηση των τελευταίων περιστατικών και των ευρύτερων εξελίξεων στην περιοχή.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι της Υεμένης, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο επανάληψης των επιθέσεων κατά του Ιράν.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη επίθεση. Θα πάρουμε μια απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα το εξετάσουμε».

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε μετά το νέο περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ», στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Associated Press, το αεροδρόμιο εκκενώθηκε και η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη. Παράλληλα, το Reuters αναφέρει ότι η έκρηξη προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

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Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων επιθέσεων στην ίδια εγκατάσταση, για τις οποίες είχαν αναλάβει την ευθύνη οι Χούθι της Υεμένης, αντάρτικη οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η προηγούμενη δέσμευση Τραμπ για το Ιράν

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, καθώς μόλις την Πέμπτη είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρούσαν σε στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η τελευταία δήλωσή του αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης αυτής της στάσης, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για νέα στρατιωτική δράση.

Το βασικό ερώτημα αφορά το εύρος της πιθανής αμερικανικής εμπλοκής. Παραμένει άγνωστο εάν η Ουάσινγκτον εξετάζει αποκλειστικά την υποστήριξη σαουδαραβικών επιχειρήσεων κατά των Χούθι ή εάν βρίσκεται στο τραπέζι και το ενδεχόμενο άμεσων πληγμάτων εναντίον του Ιράν.