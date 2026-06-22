Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε στην προεδρία της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν και κράτησε τη θέση αυτή έως το 2006.

Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιδραστικός οικονομολόγος που βρέθηκε στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής στη διάρκεια των πέντε θητειών του ως προέδρου της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας (Federal Reserve) υπό τέσσερις αμερικανούς προέδρους, πέθανε σήμερα σε ηλικία 100 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, σύμφωνα με το δίκτυο NBC News.

Ο Γκρίνσπαν πέθανε από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, η Αντρέα Μίτσελ, επικεφαλής ανταποκρίτρια της Ουάσινγκτον και επικεφαλής ανταποκρίτρια διεθνών ειδήσεων του δικτύου NBC News.

Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε στην προεδρία της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν και κράτησε τη θέση αυτή έως το 2006. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη –τέσσερις μήνες μικρότερη από αυτή του Γουίλιαμ ΜακΤσέσνι Μάρτιν, που προήδρευσε της κεντρικής τράπεζας από το 1951 έως το 1970.

Συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού

Ο Γκρίνσπαν συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού από τα τελευταία χρόνια του Ψυχρού Πολέμου έως την αυγή της ψηφιακής εποχής. Ηγήθηκε της Fed κατά τη διάρκεια μίας από τις μακροβιότερες περιόδους οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία των ΗΠΑ, που διήρκεσε από το 1991 έως το 2001. Ωστόσο, δέχθηκε και κριτική για αποφάσεις που, σύμφωνα με τους επικριτές του, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08, όπως η υποστήριξή του στην απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μίτσελ και Γκρίνσπαν ήταν παντρεμένοι επί 29 χρόνια.

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«Ο Άλαν πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι μας, σε ηλικία 100 ετών, από επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον», ανέφερε η Μίτσελ. «Ήταν ένας γίγαντας που συνέβαλε στη διαμόρφωση της αμερικανικής οικονομίας επί δεκαετίες υπό προέδρους και των δύο κομμάτων, αλλά πάντοτε ήταν ειλικρινής στο να αναγνωρίζει τα λάθη του», ανέφερε στη δήλωσή της.

«Για μένα ήταν ο σύζυγός μου, που άλλαξε τη ζωή μου από το πρώτο μας ραντεβού το 1984. Είχε "παράλογο ενθουσιασμό" για το μπέιζμπολ, τους Washington Commanders, το τένις, το γκολφ και τη μουσική, ιδιαίτερα την τζαζ», πρόσθεσε. «Θα τον θυμούνται για τη ευφυΐα και την καλοσύνη του. Το να είμαι η σύντροφός του στη ζωή ήταν η μεγαλύτερη χαρά της δικής μου ζωής».

Με πληροφορίες από NBC News