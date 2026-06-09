Ο γενικός εισαγγελέας ήταν ένα από τα πρόσωπα του Δικαστηρίου της Χάγης, στους οποίους οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις μετά την έκδοση εντάλματος κατά του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για τη Γάζα.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έθεσε σε διαθεσιμότητα τον γενικό εισαγγελέα της, Καρίμ Καν, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Το αρμόδιο όργανο του Διεθνούς Δικαστηρίου ανέφερε πως η απόφαση για την αναστολή βασίστηκε στην ανεξάρτητη έρευνα, που διεξήγαγαν τα Ηνωμένα Έθνη, στις γραπτές καταθέσεις του Καν και του φερόμενου ατόμου που τον κατήγγειλε αλλά και της σύστασης που έκανε η ομάδα των ειδικών δικαστικών.

Το δικαστήριο διευκρίνισε πως η αναστολή ωστόσο δεν είναι ένδειξη του τελικού αποτελέσματος, της έρευνας.

Ο Καν, ο οποίος επανειλημμένα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται, θα παραμείνει σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα περί παρενόχλησης. Η υπόθεση κατά του Καν πηγάζει από κατηγορίες που έγιναν πριν από δύο χρόνια από μέλος του προσωπικού, που κατήγγειλε τον γενικό εισαγγελέα για πιεστική σεξουαλική παρενόχληση πάνω από 12 μήνες. Οι κατηγορίες δημοσιοποιήθηκαν μετά από αναφορές στα τέλη του 2024. Από τον Μάιο του 2025 ο Καν έχει μπει σε εθελοντική άδεια.

Η παρούσα, ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης, ξεκίνησε μετά από αίτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αφού είχε ανασταλεί μία αρχική, εσωτερική έρευνα λόγω της άρνησης του ατόμου που κατήγγειλε τον Καν να συμμετάσχει. Η αναφορά των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε πως όντως υπήρχαν στοιχεία που μπορούσαν να στηρίξουν την έρευνα, αλλά δεν έφεραν οριστικό αποτέλεσμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έρευνα κατά του Καν, έρχεται εν μέσω έντασης μεταξύ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριο της Χάγης και των ΗΠΑ, που δεν είναι μέλος του οργανισμού. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης ανάμεσά του και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για φερόμενο εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, κάτι που οι ΗΠΑ επικρίνουν.

Πέρυσι, ο γενικός εισαγγελέας ήταν ένα από τα πρόσωπα του Δικαστηρίου της Χάγης, στους οποίους οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις μετά την έκδοση εντάλματος κατά του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για τη Γάζα.