Πριν περίπου δέκα ημέρες, το Ισραήλ πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο Κατάρ, στοχοποιώντας κτίρια κατοικιών που στεγάζουν ηγέτες της Χαμάς, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ για τη Γάζα.

Ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς η Ντόχα επιδιώκει να αναλάβει νομική δράση κατά του Ισραήλ για τις πρωτοφανείς επιθέσεις του στη Ντόχα.

Ο κύριος διαπραγματευτής Μοχάμεντ αλ-Χουλάιφι συναντήθηκε με τη δικαστή Τομόκο Ακανέ στη Χάγη την Τετάρτη.

Σε ανάρτησή του στο X μετά τη συνάντηση, ο αλ-Χουλάιφι ανέφερε ότι η επίσκεψή του αποτελούσε «μέρος των πρωτοβουλιών της ομάδας που έχει αναλάβει να διερευνήσει νομικές οδούς για να απαντήσει στην παράνομη ισραηλινή ένοπλη επίθεση κατά του κράτους του Κατάρ».

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι το ΔΠΔ ξεκίνησε δίωξη κατά του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα - συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης επίθεσης κατά αμάχων και της χρήσης της πείνας ως μεθόδου πολέμου.