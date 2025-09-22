Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε αρκετούς εισαγγελείς και δικαστές του ΔΠΔ αλλά η συμπερίληψη του ίδιου του δικαστηρίου στον κατάλογο κυρώσεων θα σήμαινε σημαντική κλιμάκωση.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων ήδη από αυτήν την εβδομάδα εναντίον ολόκληρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το Reuters.

Στην περίπτωση που το κάνουν θα θέσουν σε κίνδυνο τις καθημερινές λειτουργίες του δικαστηρίου ως αντίποινα στις έρευνες για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ. Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε αρκετούς εισαγγελείς και δικαστές του ΔΠΔ αλλά η συμπερίληψη του ίδιου του δικαστηρίου στον κατάλογο κυρώσεων θα σήμαινε σημαντική κλιμάκωση.

Έξι πηγές που επικαλείται το Reuters και έχουν γνώση του θέματος, δήλωσαν ότι αναμένεται σύντομα μια απόφαση για τέτοιες «κυρώσεις κατά οντοτήτων». Μια από τις πηγές ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι είχαν ήδη πραγματοποιήσει έκτακτες εσωτερικές συναντήσεις για να συζητήσουν τον αντίκτυπο πιθανών γενικών κυρώσεων. Δύο άλλες πηγές δήλωσαν ότι έχουν επίσης γίνει συναντήσεις με διπλωμάτες κρατών μελών του δικαστηρίου.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επιβεβαίωσε στο Reuters ότι εξετάζονται οι κυρώσεις στο σύνολο του ΠΔΠ ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της πιθανής κίνησης.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε το δικαστήριο ότι διεκδικεί αυτό που χαρακτήρισε ως «φερόμενη δικαιοδοσία» επί του προσωπικού των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να λάβει περαιτέρω μέτρα, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι ακριβώς αυτά.

«Το ΔΠΔ έχει την ευκαιρία να αλλάξει πορεία προχωρώντας σε κρίσιμες και κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι ΗΠΑ θα λάβουν πρόσθετα μέτρα για να προστατεύσουν τα γενναία μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και άλλους, εφόσον το ΔΠΔ συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πληρώθηκαν προκαταβολικά στο ΔΠΔ

Όπως αναφέρει το Reuters, οι κυρώσεις που θα επιβληθούν στο δικαστήριο ως οντότητα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βασικές καθημερινές του λειτουργίες, από την ικανότητά του να πληρώνει το προσωπικό του, έως την πρόσβασή του σε τραπεζικούς λογαριασμούς κ.λπ.

Για να μετριαστεί η πιθανή ζημία, το προσωπικό του ΔΠΔ πληρώθηκε προκαταβολικά αυτόν τον μήνα, για το υπόλοιπο του 2025, ανέφεραν τρεις πηγές, αν και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο καταβάλλει μισθούς προκαταβολικά ως προφύλαξη σε περίπτωση κυρώσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, το δικαστήριο αναζητά επίσης εναλλακτικούς προμηθευτές τραπεζικών υπηρεσιών και λογισμικού.

Σημειώνεται πως το ΔΠΔ, έχει απαγγείλει κατηγορίες στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς και σε στελέχη της Χαμάς, για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ έχουν υποβάλλει στο παρελθόν κυρώσεις σε αξιωματούχους του δικαστηρίου για τους ρόλους τους σε αυτές τις υποθέσεις και σε άλλη έρευνα για φερόμενα εγκλήματα στο Αφγανιστάν, η οποία αρχικά εξέταζε ενέργειες αμερικανικών στρατευμάτων.

Η Ουάσινγκτον θα κλιμακώσει την επίθεσή της στο ΔΠΔ

Το ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει πως τρεις διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι κάποιες από τις 125 χώρες - μέλη του ΔΠΔ θα επιχειρήσουν να αντιδράσουν στις πρόσθετες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον θα κλιμακώσει την επίθεσή της στο ΔΠΔ, ανέφεραν τέσσερις διπλωματικές πηγές στη Χάγη και τη Νέα Υόρκη.

«Ο δρόμος των ατομικών κυρώσεων έχει εξαντληθεί. Τώρα περισσότερο έχει να κάνει με το πότε, παρά με το αν, θα κάνουν το επόμενο βήμα», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε το δικαστήριο «απειλή για την εθνική ασφάλεια που έχει αποτελέσει μέσο για την άσκηση νομικής δράσης» εναντίον των ΗΠΑ και του συμμάχου τους, του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 βάσει συνθήκης που του δίνει τη δικαιοδοσία να διώκει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που είτε διαπράχθηκαν από πολίτη κράτους μέλους είτε έλαβαν χώρα στο έδαφος ενός μέλους.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν είναι μέλη. Το δικαστήριο αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης ως μέλος και έχει αποφανθεί ότι αυτό του δίνει δικαιοδοσία για ενέργειες σε παλαιστινιακό έδαφος, ισχυρισμό που τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ απορρίπτουν.

Τον Φεβρουάριο, ο Λευκός Οίκος επέβαλε κυρώσεις στον επικεφαλής εισαγγελέα του δικαστηρίου, Καρίμ Καν, ο οποίος είχε ζητήσει τα εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του Γκάλαντ. Ο Καν βρίσκεται σε άδεια εν μέσω μιας εν εξελίξει έρευνας για καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

