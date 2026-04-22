Ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει «λίγες ημέρες» περιθώριο στο Ιράν για μια νέα πρόταση.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραβιάζει την εκεχειρία και κατά συνέπεια είναι αδύνατο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τόνισε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Όταν ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. «Μια πλήρης κατάπαυση πυρός έχει νόημα μόνο αν δεν παραβιάζεται από τον ναυτικό αποκλεισμό και την ομηρία της παγκόσμιας οικονομίας και αν σταματήσει η σιωνιστική πολεμοχαρής δράση σε όλα τα μέτωπα», γράφει ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτηση στο Χ.

«Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι αδύνατο με μια τόσο κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας. Δεν πέτυχαν τους στόχους τους με τη στρατιωτική επίθεση, ούτε θα το κάνουν μέσω εκφοβισμού. Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους», συμπληρώνει.

Ο Τραμπ θα δώσει «λίγες ημέρες» στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει στο Ιράν λίγες ημέρες, προκειμένου να παρουσιάσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη WSJ. Ο Τραμπ είναι απρόθυμος να ξεκινήσει ξανά τις επιθέσεις στο Ιράν, αλλά παραμένει ανοιχτός σε αυτή την επιλογή, καθώς στις συσκέψεις που έγιναν την Τρίτη ρώτησε συνεργάτες του για μελλοντικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παρόμοιες πληροφορίες μετέδωσε και το CΝΝ, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ θα δώσει «περιορισμένο χρονικό περιθώριο» στους Ιρανούς για να παρουσιάσουν μια ενιαία πρόταση ώστε να γίνουν πάλι διαπραγματεύσεις. Η Ουάσινγκτον δεν θέλει να παραταθεί επ’ αόριστον η κατάπαυση πυρός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσαν να γίνουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν τις επόμενες 36-72 ώρες, σύμφωνα με τη New York Post. Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, όσο και πακιστανικές πηγές που επικαλείται η New York Post, ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρξουν καλά νέα για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ακόμα και την Παρασκευή. Πηγές από το Ισλαμαμπάντ ανέφεραν την πιθανότητα για νέες συνομιλίες εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών». Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας τέτοιας προόδου, ο Τραμπ απάντησε στη New York Post με μήνυμα «Είναι πιθανό!».

Αισιοδοξία από τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές

Πακιστανοί αξιωματούχοι παραμένουν αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να ξαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, παρότι η κατάσχεση εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, από το Ιράν, έβαλε νέα εμπόδια στην προσπάθειά τους.

Πακιστανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι θα μπορούσαν να γίνουν νέες συνομιλίες εντός των επόμενων ημερών, αναφέρουν οι NYT. Οι διαμεσολαβητές έλαβαν κάποια θετικά μηνύματα από την Τεχεράνη, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, μετά την παράταση της εκεχειρίας, σύμφωνα με δεύτερο Πακιστανό αξιωματούχο, που δεν διευκρίνισε αν το Ιράν έθεσε ως όρο για τις συνομιλίες την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Δύο άλλοι Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τις τελευταίες ημέρες οι διαμεσολαβητές προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές όχι μόνο ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, αλλά επίσης μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και διαφορετικών παρατάξεων στο Ιράν.