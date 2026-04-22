Προειδοποίηση στα ελληνόκτητα πλοία να αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβεβαίωσε την επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Epaminondas», αλλά όχι και την κατάσχεσή του από τους Ιρανούς. Παράλληλα, τόνισε ότι ζητήθηκε από τα πλοία να αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο πλοίο, που προσπαθούσε να βγει από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος βύθισής του, ενώ όλοι οι ναυτικοί είναι καλά, δήλωσε στο CNN ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές, αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχουν λεπτομέρειες», δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Έχουμε ήδη μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του φορτηγού πλοίου και την εταιρεία, όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν γίνει εξαιρετικά εκτεταμένες ζημιές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω ζημιές ή να βυθιστεί το πλοίο», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ελληνόκτητο πλοίο υπό λιβεριανή σημαία, το οποίο προσπαθούσε να βγει από τα Στενά του Ορμούζ και «κατευθυνόταν σε προορισμό που δυστυχώς δεν μπορώ να επιβεβαιώσω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κατάσταση είναι ανησυχητική, υπογράμμισε. «Έχουμε στείλει γενική ειδοποίηση σε όλα τα ελληνόκτητα πλοία είναι πολύ προσεκτικά, να επιδεικνύουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφεύγουν τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ», συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Επίθεση του Ιράν σε 3 πλοία

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία, λίγες ώρες μετά την παράταση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ. Τα δύο από αυτά μεταφέρθηκαν σε ιρανικά χωρικά ύδατα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Το «Epaminondas» υπέστη μεγάλες ζημιές στη γέφυρα, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιου εμπορίου, ενώ ο πλοίαρχος ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι δεν επικοινώνησαν μαζί τους, πριν από το χτύπημα. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές πως το ελληνόκτητο πλοίο μεταφέρθηκε σε ιρανικά χωρικά ύδατα.

Οχτώ μίλια των ιρανικών ακτών, στα Στενά του Ορμούζ, δέχθηκε επίθεση το «Euphoria», πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως το πλοίο έχει ακινητοποιηθεί σε ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως δεν προκλήθηκε ζημιά, ούτε υπάρχουν τραυματίες ανάμεσα στο πλήρωμα.

Επίθεση δέχθηκε και το Francesca, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας Mediterranean Shipping, με έδρα τη Γενεύη. Η επίθεση έγινε ενώ το πλοίο περίμενε να περάσει στον Κόλπο του Ομάν και οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι το συνόδευσαν σε ιρανικά χωρικά ύδατα.