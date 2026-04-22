Μετά την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσαν να γίνουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν τις επόμενες 36-72 ώρες, σύμφωνα με τη New York Post.

Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, όσο και πακιστανικές πηγές που επικαλείται η New York Post, ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρξουν καλά νέα για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ακόμα και την Παρασκευή.

Πηγές από το Ισλαμαμπάντ ανέφεραν την πιθανότητα για νέες συνομιλίες εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών». Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας τέτοιας προόδου, ο Τραμπ απάντησε στη New York Post με μήνυμα «Είναι πιθανό!».

Μετά την παράταση της εκεχειρίας, που ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Αμερικανός πρόεδρος, οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο «Epaminondas». Στο μεταξύ, η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα συμμετάσχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, που έχει προγραμματιστεί για «αργότερα αυτή την εβδομάδα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαεΐλ Μπαγκαεΐ.

«Μπήκαν στις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και σοβαρότητα», αλλά οι ΗΠΑ «έδειξαν αδιαφορία και έλλειψη καλής πίστης», δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θα συμμετάσχει στον νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα αυτή την εβδομάδα», συμπλήρωσε.

CNN: Ο Τραμπ θα δώσει περιορισμένο χρονικό περιθώριο στους Ιρανούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να δώσει στους Ιρανούς ένα περιορισμένο περιθώριο προκειμένου να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση ώστε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, ανέφεραν στο CNN δύο πηγές που έχουν γνώση των εσωτερικών συζητήσεων.

Δεν είναι σαφές αν αυτό το μήνυμα του Τραμπ έχει μεταφερθεί στους Ιρανούς. Στην ανακοίνωση με την οποία έδωσε παράταση στην εκεχειρία, δεν έδωσε χρονικό περιθώριο, παρά μόνο ότι η κατάπαυση πυρός θα είναι σε ισχύ έως ότου καταθέσει το Ιράν μια ενιαία πρόταση.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει να παραταθεί επ’αόριστον η εκεχειρία, ούτε να δώσει στους Ιρανούς χρόνο να παρατείνουν περαιτέρω τις συνομιλίες, ανέφεραν οι πηγές του CNN.

Ο Τραμπ ήταν επιφυλακτικός ως προς την αρχική παράταση της κατάπαυσης πυρός, που έληγε την Τετάρτη, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Θέλει να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν και ήλπιζε ότι η πίεση μιας προθεσμίας θα ανάγκαζε την Τεχεράνη να καθίσει στο τραπέζι προτού εκπνεύσει η εκεχειρία.

Ωστόσο, κορυφαίοι συνεργάτες του Τραμπ πιστεύουν ότι υπάρχουν διασπάσει στην ιρανική ηγεσία και ότι δεν υπάρχει συναίνεση ώστε να δοθεί εξουσιοδότηση στους διαπραγματευτές τους να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία. Η απόφαση να δοθεί περισσότερος χρόνος στην Τεχεράνη, ώστε να παρουσιάσει μια «ενιαία πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, δείχνει την επιθυμία του Λευκού Οίκου να διευθετηθεί μέσω της διπλωματίας ο πόλεμος, όπως και την απροθυμία της να ξαναρχίσουν οι επιθέσεις, επισημαίνουν οι πηγές του CNN.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ πιστεύει πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα διατηρήσει την πίεση στην Τεχεράνη. Ωστόσο, η ομάδα του Αμερικανού προέδρου αναγνωρίζει πως όσο περισσότερο κρατήσει ο αποκλεισμός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά στην παγκόσμια οικονομία.

«Να φύγουν τώρα» όσοι Αμερικανοί είναι στο Ιράν

Στο μεταξύ, η Ουάσινγκτον κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ιράν να φύγουν τώρα, μετά το εν μέρει άνοιγμα του εναέριου χώρου.

«Από τις 21 Απριλίου, ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε ξανά. Οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να φύγουν από το Ιράν τώρα, να παρακολουθούν τα τοπικά ΜΜΕ για ενημερώσεις και να συμβουλευτούν τις αεροπορικές εταιρείες για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με πτήσεις από το Ιράν», αναφέρει σχετική ανακοίνωση, που προειδοποιεί τους Αμερικανούς ότι η κυβέρνηση του Ιράν ενδέχεται να εμποδίσει πολίτες των ΗΠΑ να φύγουν από τη χώρα, ή να επιβάλουν τέλος αναχώρησης.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως οι Αμερικανοί πολίτες μπορούν να φύγουν από τη χώρα και οδικώς, προς την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και το Τουρκμενιστάν. Ωστόσο, τους προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να ταξιδέψουν προς το Αφγανιστάν, το Ιράκ, ή τα σύνορα του Ιράν με το Πακιστάν.

