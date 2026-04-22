Η ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, χθες Τρίτη το βράδυ ότι παρατείνει μέχρι νεοτέρας διαταγής την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «σίγουρα» αποτελεί «τέχνασμα» προκειμένου να «εξασφαλιστεί χρόνος» προτού εξαπολυθεί «νέα αιφνιδιαστική επίθεση» εναντίον του Ιράν, έκρινε αργά το βράδυ χθες Τρίτη ο Μάχντι Μοχαμαντί, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ - πολιτικού με αυξανόμενη επιρροή, που ηγήθηκε της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις - εκτιμώντας πως είναι ώρα η ιρανική πλευρά να «πάρει την πρωτοβουλία» των κινήσεων.

Η παράταση της ανακωχής «δεν σημαίνει τίποτα», υποστήριξε ο κ. Μοχαμαντί, ο οποίος εκφράστηκε μέσω X στα περσικά. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχει ουσιαστική διαφορά «από τους βομβαρδισμούς» και «πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ανταπόδοση».

Πριν από την ανακοίνωση του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην ιρανική πολιτική ηγεσία είπε πως οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αλλά με την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά θα εγκαταλείψει την πολιτική των πιέσεων και των απειλών και θα πάψει να αξιώνει ουσιαστικά «παράδοση άνευ όρων» του Ιράν.

Η ιρανική πλευρά καταδίκασε έντονα την αναχαίτιση και τη σύλληψη δυο εμπορικών πλοίων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας, με τη δεύτερη να καταγράφεται χθες, κάνοντας λόγο για «πειρατεία στη θάλασσα» και «κρατική τρομοκρατία».

Στροφή Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι μερικές ώρες προτού η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο τέλος της, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει, μέχρι νεοτέρας διαταγής, την ανακωχή στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχίσει να επιβάλλεται.

Επικαλούμενος τον διχασμό που επικρατεί κατ’ αυτόν στην ηγεσία του Ιράν, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι παρατείνει την εκεχειρία μέχρι νεοτέρας κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Θα περιμένει ωσότου το Ιράν «παρουσιάσει πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψε.

Μόλις μια ημέρα νωρίτερα δήλωνε πως έβρισκε «πολύ απίθανο» το ενδεχόμενο να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ «ευχαρίστησε ειλικρινά» τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να κάνει δεκτό χθες Τρίτη το αίτημα του Ισλαμαμπάντ να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη "Συμφωνία Ειρήνης" κατά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

