Από την επίθεση της Ρωσίας σε πόλεις της Ουκρανίας υπέστη ζημιές και μοναστήρι, μνημείο της Unesco, του 16ου αιώνα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της μέσα σε 24 ώρες εξαπέλυσε η Ρωσία πλήττοντας με 948 drones σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία.

Περισσότερα από 400 drones εκτοξεύτηκαν μόνο το απόγευμα της Τρίτης. Αυτές οι επιθέσεις ήρθαν λίγες ώρες μετά από μια σφοδρή επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς.

Στο Λβιβ, ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι δήλωσε ότι 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν και προειδοποίησε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί. Ο επικεφαλής της περιοχής Μακσίμ Κοζίτσκι ανακοίνωσε πως το μοναστήρι Βερναρντίν, ένα μνημείο της UNESCO του 16ου αιώνα, υπέστη ζημιές. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τις αρχές του Λβιβ δείχνει μια πυρκαγιά να καίει την οροφή ενός κτιρίου κατοικιών κοντά στο μοναστήρι.

Τρεις άλλες δυτικές πόλεις, το Ιβάνο-Φρανκίφσκ, η Βινίτσια και το Τερνόπιλ, έγιναν επίσης στόχος.

Η επικεφαλής της περιοχής Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Σβιτλάνα Ονίστσουκ, δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου ενός 6χρονου παιδιού, τραυματίστηκαν ενώ διάφορα κτίρια στην πόλη, καθώς και το μαιευτήριο, υπέστησαν ζημιές. Αντίστοιχα, στη Βίνιτσα, ένα άτομο πέθανε και 11 τραυματίστηκαν το απόγευμα της Τρίτης.

Ενώ τέσσερα χρόνια πολέμου δεν έχουν αφήσει σχεδόν καμία γωνιά της Ουκρανίας ανέγγιχτη, η δυτική χώρα έχει πληγεί συγκριτικά λιγότερο έντονα και συχνά από άλλες περιοχές κοντά στα ρωσικά σύνορα. Ο Γιούρι Ιχνάτ, εκπρόσωπος της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε αργά την Τρίτη ότι ένας «μεγάλος αριθμός drones» είχε εισέλθει στον ουκρανικό εναέριο χώρο από το βόρειο τμήμα της χώρας, «ουσιαστικά κινούμενα σε φάλαγγες. Η γεωγραφία των επιθέσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν ευρύτερη από ό,τι τη νύχτα. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέσα σε ένα 24ωρο», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, ο κυβερνήτης της περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας δήλωσε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε και 13 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με ουκρανικό drone.

Οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας, που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και αποσκοπούσαν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Εν μέσω των ειδήσεων στις οποίες πνίγεται ο κόσμος κάθε μέρα, δεν θα αφήσουμε την ουκρανική θλίψη να χαθεί, να γίνει απλώς ένα ακόμη στατιστικό στοιχείο, ένας τίτλος στα πρόχειρα», έγραψε η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα.