Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Ρόμπερτ Σ. Μιούλερ, πρώην διευθυντής του FBI (2001-2013) και ο ειδικός εισαγγελέας που ερεύνησε την υπόθεση περί ρωσικής ανάμειξης στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, σύμφωνα με το MS NOW.

Ο Ρόμπερτ Μιούλερ αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία των αμερικανικών διωκτικών αρχών.

Γεννήθηκε το 1944 στη Νέα Υόρκη και σπούδασε σε κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Princeton και το University of Virginia. Πριν από την καριέρα του στο FBI, υπηρέτησε ως αξιωματικός στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, όπου τιμήθηκε για την ανδρεία του.

Ο Μιούλερ ανέλαβε τη θέση του διευθυντή του FBI το 2001, μόλις μία εβδομάδα πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η χρονική αυτή συγκυρία τον έφερε αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, που διήρκεσε έως το 2013, επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό του FBI και στην ενίσχυση των αντιτρομοκρατικών του δυνατοτήτων.

Υπό την ηγεσία του, το FBI μετατράπηκε από μία υπηρεσία που επικεντρωνόταν κυρίως στο παραδοσιακό έγκλημα σε έναν οργανισμό με έντονο ρόλο στην εθνική ασφάλεια και την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών.

Μετά την αποχώρησή του από το FBI, επανήλθε στο προσκήνιο το 2017, όταν διορίστηκε ειδικός εισαγγελέας για να διερευνήσει πιθανή ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Η έρευνά του ήταν ιδιαίτερα εκτενής και είχε σημαντικές πολιτικές συνέπειες, αν και τα τελικά συμπεράσματα δεν οδήγησαν σε κατηγορίες συνωμοσίας κατά του τότε προέδρου.

Ο Ρόμπερτ Μιούλερ θεωρήθηκε ευρέως ως πρόσωπο με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, ακεραιότητα και επαγγελματισμό. Η καριέρα του αντικατόπτριζε τη δέσμευσή του στη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, ενώ η συμβολή του στη μεταρρύθμιση του FBI και στη διαχείριση κρίσιμων εθνικών ζητημάτων παρέμεινε ιδιαίτερα σημαντική.