Όλο και περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι επικρίνουν την αντίδραση των αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ στη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι. Αγανάκτηση, φόβος και μαζικές διαμαρτυρίες συνταράσσουν την Μινεσότα.

Ο Τραμπ αποσύρει από την Μινεάπολις των ΗΠΑ τον αμφιελεγόμενο διοικητή της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο - σε μια κίνηση που ενδέχεται να σηματοδοτεί «αλλαγή τόνου» από τον Λευκό Οίκο, έπειτα από το νέο κύμα όργης που προκάλεσε η δεύτερη εν ψυχρώ δολοφονία Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς το Σαββατοκύριακο.

Καθώς ο Μποβίνο και ορισμένοι πράκτορες μετανάστευσης αποχωρούν, ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν θα αρχίσει να ηγείται των επιτόπιων προσπαθειών στη πολιτείας της Μινεσότα.

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ - σχολιάζει το BBC - μπορεί να υποδηλώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να κάνει ένα βήμα πίσω από πιο επιθετικές ομοσπονδιακές ενέργειες στο πλαίσιο της πανεθνικής καταστολής της μετανάστευσης.

Παρά την ανακοίνωση, η διαδικτυακή παρακολούθηση των εφόδων της ICE δείχνει πάντως ότι η καταστολή της κυβέρνησης συνεχίζεται.

Ο Μποβίνο ήταν το «πρόσωπο» της επιχείρησης όταν ο Πρέτι ενεπλάκη σε αντιπαράθεση που οδήγησε στην εν ψυχρώ δολοφονία του σε δρόμο της Μινεάπολις. Ο διοικητής της Συνοριοφυλακής όξυνε μάλιστα την κατάσταση στο σημείο μετά τον πυροβολισμό, ισχυριζόμενος ότι ο Πρέτι σκόπευε να «σφαγιάσει» ομοσπονδιακούς πράκτορες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν σε καθεστώς αυτοάμυνας, αφού ο Πρέτι, ο οποίος, όπως λένε, είχε πιστόλι, αντιστάθηκε στις προσπάθειές τους να τον αφοπλίσουν το Σάββατο.

Αυτόπτες μάρτυρες, τοπικοί αξιωματούχοι, η οικογένεια του θύματος, αλλά και η πληθώρα των βίντεο που κυκλοφορούν έχουν διαψεύσει αυτή την εκδοχή, επισημαίνοντας ότι ο Πρέτι κρατούσε ένα τηλέφωνο στο χέρι του και όχι όπλο. Οι γονείς του, εν τω μεταξύ, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι διασπείρει «αποτρόπαια ψέματα» για όσα συνέβησαν.

Πριν από τον πυροβολισμό, ο Μποβίνο ήταν κεντρικό πρόσωπο της σκληρής προσέγγισης της κυβέρνησης Τραμπ στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής σε αρκετές πόλεις, ενώ έχει υπάρξει δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τακτικός στη βιντεοσκόπηση εφόδων και στην ανάρτηση προωθητικών βίντεο που έδειχναν τη δράση των πρακτόρων του.

Ο Χόμαν - ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον πρόεδρο - υποστηρίζει εξίσου την επιθετική πολιτική επιβολής της μετανάστευσης του Τραμπ. Έχει όμως και εμπειρία στον ρόλο - ο Χόμαν εργάστηκε με τη μετανάστευση και τις απελάσεις κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Μπαράκ Ομπάμα.

Στη Μινεάπολις τη Δευτέρα, η ένταση και η απογοήτευση για την παρουσία ομοσπονδιακών αξιωματούχων παρέμεναν υψηλές, παρά την είδηση ότι ο Μποβίνο και ορισμένοι πράκτορες θα αποχωρούσαν. «Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους, φοβούνται», δήλωσε ο Τζορτζ Κορδέρο, κάτοικος του Σεντ Πολ.

Ορισμένα δημοσιεύματα τη Δευτέρα υποστήριζαν ότι ο Μποβίνο απομακρύνθηκε από τον ρόλο του, όμως η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια ΜακΛάφλιν το διέψευσε, λέγοντας ότι ο αρχηγός της Συνοριοφυλακής «είναι βασικό μέλος της ομάδας του Προέδρου και ένας σπουδαίος Αμερικανός».

Για «σαφή αλλαγή τόνου» έκανε λόγο ο Γουολζ, μετά το τηλεφώνημα με τον Τραμπ

Σύμφωνα με όσα μεταδίσει το CNN, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ δήλωσε ότι αντιλήφθηκε «μια σαφή αλλαγή τόνου» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Γουόλζ είπε ότι ζήτησε από τον Τραμπ να επιτρέψει στο Γραφείο Ποινικών Ερευνών της Μινεσότα να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι. «Είπε ότι θα το εξετάσει».

Ο πρόεδρος συμφώνησε επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των πρακτόρων της ICE στην πολιτεία, όπως είπε ο Γουόλζ στο MPR.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον «τσάρο των συνόρων» του Τραμπ, Τομ Χόμαν, και να διαμορφώσουν ένα συνεργατικό σχέδιο.

«Έχουμε αποδείξει ότι κάνουμε το σωστό. Δεν θέλουμε εγκληματίες εδώ, αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι κάποιος που έρχεται εδώ για να βρει μια καλύτερη ζωή πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, και ότι οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή του, [δεν θα πρέπει να φοβούνται] να βγουν από το σπίτι τους απλώς και μόνο λόγω του χρώματος του δέρματός τους», δήλωσε ο Γουόλζ.

«Νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από BBC, CBS, CNN