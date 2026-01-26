Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Πορτογαλία.

Κατάσχεση περίπου εννέα τόνων κοκαΐνης ανακοίνωσαν οι πορτογαλικές αρχές, έπειτα από επιχείρηση στα ανοιχτά των Αζόρων Νήσων, όπου αναχαιτίστηκε ημικαταδυόμενο σκάφος προερχόμενο από τη Λατινική Αμερική. Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, τρεις υπήκοοι Κολομβίας και ένας από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης που έχει κατασχεθεί ποτέ στη χώρα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, περίπου 230 ναυτικά μίλια μακριά από το αρχιπέλαγος, με τη συνδρομή του πορτογαλικού πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας, καθώς και τη συνεργασία αμερικανικών και βρετανικών αρχών.

Όπως διευκρινίστηκε, η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το σκάφος τελικά βυθίστηκε, παρασύροντας στον βυθό 35 από τα περίπου 300 πακέτα ναρκωτικών που μετέφερε.

