Ρούμπιο: Θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά

Ρούμπιο: Θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
«Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φεντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι τα πλήγματα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστούν, μετά την καταστροφή, την Τρίτη, από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενός σκάφους βενεζουελάνικης συμμορίας που μετέφερε ναρκωτικά.

Ο πρόεδρος Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μεξικό μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

«Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φεντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να εξαλείφει αυτές τις απειλές.
Ο Τραμπ θα ξεκινήσει πόλεμος στις «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις», όπως τις αποκάλεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προειδοποιώντας ότι οι ομάδες που χρησιμοποιούν θαλάσσιες οδούς δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να δρουν ατιμώρητα.

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

