Με 5.000 αγρότες να «πολιορκούν» τις Βρυξέλλες, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε χθες να παραπέμψει τη συμφωνία Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η συμφωνία Mercosur θα μπορούσε να εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο, δήλωσε την Πέμπτη Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Reuters, μια μέρα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ - γεγονός που ενδέχεται να την καθυστερήσει για δύο χρόνια.

«Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις η πρώτη χώρα της Mercosur την κυρώσει», δήλωσε ο διπλωμάτης.

«Αυτή θα είναι πιθανότατα η Παραγουάη τον Μάρτιο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΕ υπέγραψε το μεγαλύτερο εμπορικό της πακέτο με τα μέλη της Mercosur το Σάββατο, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η διαφαινόμενη καθυστέρηση προκαλεί απογοήτευση σε πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία και σε έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της, τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μερτς δήλωσε στους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι λυπάται για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει εναλλακτική: «Να είστε σίγουροι: δεν θα σταματήσουμε. Η συμφωνία Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική εάν θέλουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη», είπε την Πέμπτη.

Οι υποστηρικτές της αναφέρουν πως η συμφωνία είναι σημαντική για να αντισταθμιστούν οι απώλειες από τους αμερικανικούς δασμούς και για να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα.

Οι επικριτές - με επικεφαλής τη Γαλλία - λένε ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνού βοδινού, ζάχαρης και πουλερικών, υπονομεύοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.