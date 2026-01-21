Η συμφωνία που υπογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου, θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών άνω των 700 εκατομμυρίων ανθρώπων. Χαρακτηρίζεται όμως αμφιλεγόμενη σε ολόκληρη την Ευρώπη και αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία και η Πολωνία , έχουν αντιταχθεί σε αυτήν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ, μια κίνηση που καθυστερεί σημαντικά τη συμφωνία και θα μπορούσε ενδεχομένως να εκτροχιάσει την τελική έγκρισή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του αιτήματος της Left για παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο ΔΕΚ.

H ψηφοφορία ήταν αμφίρροπη, με 334 ευρωβουλευτές να τάσσονται υπέρ της παραπομπής, 324 κατά και 11 να απέχουν.

Η συμφωνία που υπογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου, θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών άνω των 700 εκατομμυρίων ανθρώπων. Χαρακτηρίζεται όμως αμφιλεγόμενη σε ολόκληρη την Ευρώπη και αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία και η Πολωνία , έχουν αντιταχθεί σε αυτήν.

Μαζικές διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν την ημέρα πριν από την ψηφοφορία στο Στρασβούργο, με χιλιάδες αγρότες που οδηγούσαν τρακτέρ να περικυκλώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συγκρούονται με την αστυνομία.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάσει πλέον κατά πόσον η εμπορική συμφωνία είναι συμβατή με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές που πρότειναν την παραπομπή θεωρούν ότι ο διαχωρισμός της συμφωνίας, ώστε το εμπορικό της σκέλος να εγκριθεί μόνο από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτέλεσε τακτική της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να «εμποδίσει τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών να έχουν λόγο στη συμφωνία» και θα μπορούσε να κριθεί παράνομη από τους δικαστές.

Το ψήφισμα που ζητά την προσφυγή αμφισβητεί επίσης τη νομιμότητα του λεγόμενου «μηχανισμού εξισορρόπησης» που εισήχθη στη συμφωνία, ο οποίος θα επέτρεπε στις χώρες της Mercosur να λαμβάνουν αντισταθμιστικά μέτρα, εάν μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία μειώσει τις εξαγωγές τους προς την Ευρώπη.

Η παραπομπή που εγκρίθηκε την Τετάρτη αναστέλλει τη διαδικασία έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία επρόκειτο να οδηγηθεί σε τελική ψηφοφορία τους επόμενους μήνες. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδοθεί και, στο μεταξύ, η έγκριση της συμφωνίας θα παραμείνει «παγωμένη».

Διχασμένο το Ευρωβοκοινοβούλιο

Η ψηφοφορία ανέδειξε επίσης το πόσο βαθιά διχασμένο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς αρκετές πολιτικές ομάδες εμφανίζονται διαιρεμένες ως προς τη αμφιλεγόμενη συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Οι ομάδες Renew Europe, Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και Η Αριστερά προώθησαν την παραπομπή και τάσσονται γενικά κατά της εμπορικής συμφωνίας, αν και με ορισμένες εξαιρέσεις.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, υπερασπίστηκαν τη συμφωνία και καταψήφισαν την παραπομπή στο δικαστήριο. Ωστόσο, και στις δύο πολιτικές οικογένειες υπήρξαν ευρωβουλευτές που αμφισβήτησαν την επίσημη γραμμή.

Τι έκαναν οι Έλληνες ευρωβουλευτές

Oπως έγινε γνωστό από το ΠΑΣΟΚ, ότι οι ευρωβουλευτές Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου, υπερψήφισαν την παραπομπή του θέματος στο Δικαστήριο της ΕΕ. Την ίδια στάση κράτησαν όλα τα κόμματα από την Ελλάδα, εκτός από τους ευρωβουλευτές της ΝΔ. Αμέσως μετά την ψηφοφορία, με ανάρτησή του ο Άντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης ανέφερε: «Νίκη για τους αγρότες και την Αριστερά! Στέλνουμε τη συμφωνία Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Left και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες να ζητηθεί η γνωμοδότηση του ΔΕΕ για τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις συνθήκες της Ένωσης. Η Συμφωνία πρέπει να ανασταλεί όσο εξετάζεται η υπόθεση. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει επιτέλους το Κοινοβούλιο και να μην προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή της. Είναι θέμα δημοκρατίας.»

Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές άφησαν ελεύθερη την ψήφο των μελών τους, γεγονός που οδήγησε σε διάσπαση: Πολωνοί και Γάλλοι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής, ενώ Ιταλοί, Τσέχοι, Βέλγοι και ευρωβουλευτές από τις χώρες της Βαλτικής καταψήφισαν.