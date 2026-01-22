Το ευρωκοινοβούλιο δεν πρέπει να πετάει το μπαλάκι στο Δικαστήριο, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στο «πάγωμα» της συμφωνίας Mercosur, την οποία το ευρωκοινοβούλιο παρέπεμψε στο Δικαστήριο της ΕΕ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λέγοντας πως οι ευρωβουλευτές της ΝΔ (που ήταν στην μειοψηφία) «ήταν με τη σωστή πλευρά, χωρίς να κάνουν κωλοτούμπα».

Εκτίμησε ότι «Σε βάθος χρόνου, η στάση αυτή θα δικαιωθεί» και πρόσθεσε: «Σεβαστή η απόφαση, αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να θεωρούμε ότι η απόφαση δεν θα κάνει καλό στα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Η συμφωνία όταν υλοποιηθεί θα ενισχύσει τους παραγωγούς που θέλουν εξάγουν. Εχει σοβαρές δικλείδες ασφαλείας. Έχουμε μόνο κέρδη να αποκομίσουμε. Επί της ουσίας της ψηφοφορίας, στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα παιχνίδι καθυστέρησης που υποβαθμίζει τον ρόλο του ευρωκοινοβουλίου. Η όποια απόφαση πάρει το Δικαστήριο θα είναι για τα τυπικά, αν τηρήθηκαν όσα πρέπει, δεν θα μπει στην πολιτική. Την πολιτική πλευρά της συμφωνίας την έκρινε το ευρωκοινοβούλιο».

«Δεν πρέπει να πετάει το μπαλάκι σε ένα Δικαστήριο το ευρωκοινοβούλιο», υπογράμμισε.

«Εμείς ψηφίσαμε με αίσθημα ευθύνης, ο χρόνος θα δείξει ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε πολλές αγορές και η συμφωνία Mercosur μπορεί να της το εξασφαλίσει αυτό», ανέφερε.

Για «Συμβούλιο Ειρήνης» και Νταβός: Η ψυχή της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη

Ερωτηθείς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, και αν η Ελλάδα, που έχει λάβει σχετική πρόσκληση, θα συμμετάσχει σε αυτό, ανέφερε: «Είναι σύνθετο ζήτημα. Όποια απόφαση πάρει η χώρα θα την πάρει σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η Ελλάδα είναι μία ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα και η ψυχή της είναι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμένει μια ευρωπαϊκή χώρα».

Ερωτηθείς γιατί δεν μετέβη ο πρωθυπουργός στο Νταβός όπου εξελίσσεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Π. Μαρινάκης τόνισε: «Ο προγραμματισμός ήταν ο πρωθυπουργός να έχει διήμερη παρουσία στο Νταβός. Άλλαξε το πρόγραμμα λόγω των χθεσινών καιρικών φαινομένων, για σήμερα το πρωί. Ωστόσο, δεν ήταν εφικτή το πρωί η προσγείωση στη Ζυρίχη και ο πρωθυπουργός έπρεπε να πάει στις Βρυξέλλες (σ.σ. για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής).

«Προέκυψαν πολλά έκτακτα: καιρικές συνθήκες, έκτακτη σύνοδος κορυφής...», τόνισε.

Νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με κτηνοτρόφους

Σε ερώτηση τι να περιμένουν τώρα οι κτηνοτρόφοι ο κ. Μαρινάκης είπε πως ό,τι έχει πει η κυβέρνηση ισχύει στο ακέραιο, ενώ επίκειται και νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους.

«Έγινε σύσκεψη πριν από λίγο. Έγινε εκτεταμένη συζήτηση. Αξίζει τον κόπο να θυμηθείτε τι γράφτηκε και από διάφορα μέσα, διάφορα δήθεν έγκυρα ρεπορτάζ, για να καταλάβετε ότι η μέθοδος της παραπλάνησης της κοινής γνώμης όπως έγινε στα Τέμπη είναι μοτίβο για κάποιους συναδέλφους σας και πρακτική για κάποια μέσα ενημέρωσης. Έχουμε ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και επιχειρήματα που λένε ότι ο εμβολιασμός θα καταστήσει προβληματικές εξαγωγές κρίσιμων προϊόντων όπως η φέτα. Όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται ως έμποροι ψεμάτων, θα απολογηθούν κάποια στιγμή; Οι δράκοι που διακινούνται έχουν τεράστιους κινδύνους».