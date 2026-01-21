Το αίτημα υπερψηφίστηκε με 334 ψήφους υπέρ 324 κατά και 11 αποχές, στην σύνοδο της Ολομέλειας.

Εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αίτημα που κατέθεσε η Πολιτική Ομάδα της LEFT και συνυπέγραψαν επίσης 100 ευρωβουλευτές του δημοκρατικού τόξου για την παραπομπή της Συμφωνίας ΕU-MERCOSUR στο Δικαστήριο της ΕΕ για γνωμοδότηση.

Πρόκειται για αίτημα γνωμοδότησης προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με το αν η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ–Mercosur είναι συμβατή με τις Συνθήκες της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα, για τη διερεύνηση των σοβαρών νομικών κινδύνων που συνδέονται με τη δομή της συμφωνίας, τις επιπτώσεις της στη ρυθμιστική αυτονομία της ΕΕ και τη συμμόρφωσή της με την αρχή της προφύλαξης.

Βασει κανονισμού, πλέον αναστέλλεται η διαδικασία παροχής συγκατάθεσης που απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περιπτώσεις διεθνών εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει η ΕΕ, μέχρις ότου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γνωμοδοτήσει. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και δύο χρόνια και στο εξής, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια που μπορεί να εφαρμοστούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και το «πάγωμα» της Εμπορικής Συμφωνίας μέχρι την παροχή γνωμοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το Δικαστήριο κρίνει ότι η Συμφωνία δεν είναι συμβατή με το Ενωσιακό Δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ξεκινήσει εκ νέου διαπραγματεύσεις.

Αρβανίτης: : «Η Συμφωνία να ανασταλεί όσο εξετάζεται»

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, με ανάρτησή του ο Άντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης ανέφερε: «Νίκη για τους αγρότες και την Αριστερά! Στέλνουμε τη συμφωνία Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Left και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες να ζητηθεί η γνωμοδότηση του ΔΕΕ για τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις συνθήκες της Ένωσης. Η Συμφωνία πρέπει να ανασταλεί όσο εξετάζεται η υπόθεση. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει επιτέλους το Κοινοβούλιο και να μην προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή της. Είναι θέμα δημοκρατίας.»

Που βασίζεται το αίτημα για Γνωμοδότηση

Το Συμβούλιο είχε εγκρίνει στις 09/01 δύο αποφάσεις που εξουσιοδοτούν την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Mercosur και της Προσωρινής Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur και έχουν αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για την LEFT, πέρα από την κάθε πολιτική διαφωνία στις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας για την επιδείνωση της θέσης των αγροτών της ΕΕ και τις αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες της Ένωσης, κρίσιμες διατάξεις της

Συμφωνίας ενδέχεται να πάσχουν νομικά ως προς τα εξής:

• Nα περιορίσουν τη δυνατότητα της ΕΕ να θεσπίζει και να εφαρμόζει νομοθεσία για το κλίμα, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία,

• Να υπονομεύσουν την αρχή της προφύλαξης, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ενωσιακού δικαίου, και

• Nα αποδυναμώσουν τον δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

