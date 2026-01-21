Ο Τραμπ μπορεί να είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αλλά μάλλον δεν πείθει.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παρουσίασε την Τετάρτη ένα νέο φυλλάδιο που προσφέρει συμβουλές στον πληθυσμό σε περίπτωση «κρίσης» στην περιοχή, για την περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» την προσάρτηση του νησιού.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του Αμερικανού προέδρου από το Νταβός, ότι δεν θα επιχειρήσει να αποκτήσει τη Γροιλανδία με βία, το γεγονός ότι πρόκειται για έναν απρόβλεπτο ηγέτη, δεν πείθει.

Οι οδηγίες της κυβέρνησης περιλαμβάνουν την αποθήκευση τροφίμων και νερού, κυνηγετικών όπλων και πυρομαχικών. Το έγγραφο αποτελεί «ασφαλιστική δικλείδα», δήλωσε ο υπουργός Αυτονομίας Πίτερ Μποργκ σε συνέντευξη Τύπου στο Νουούκ.

«Δεν περιμένουμε ότι θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Οι εργασίες για το φυλλάδιο, με τίτλο «Προετοιμασμένοι για κρίσεις - Αυτάρκεια για πέντε ημέρες», ξεκίνησαν πέρυσι «εν μέσω διακοπών ρεύματος ποικίλης διάρκειας», σύμφωνα με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Οι οδηγίες συνιστούν την αποθήκευση τροφίμων για πέντε ημέρες, τριών λίτρων νερού ανά άτομο την ημέρα, χαρτιού υγείας, ενός ραδιοφώνου με μπαταρία, καθώς και όπλων, πυρομαχικών και αλιευτικού εξοπλισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας, που αποτελείται από 57.000 κατοίκους, σχεδόν το 90% των ιθαγενών Ινουίτ, έχει μακρά παράδοση στο κυνήγι και το ψάρεμα ως κύριο μέσο διαβίωσης.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας είναι «απίθανη», αλλά ότι η αυτόνομη περιοχή της Δανίας πρέπει παρ' όλα αυτά να είναι προετοιμασμένη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου 2025, το 85% των Γροιλανδών αντιτίθενται στην ένταξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μόνο το έξι% να τάσσεται υπέρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη στο Νταβός ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία» για να καταλάβει το νησί, αλλά ζήτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτησή του.

{https://www.facebook.com/reel/905657955301824}