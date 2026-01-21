Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φτάσει στο Νταβός με «επιθετική ατζέντα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Νταβός για την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, καθώς οι διατλαντικές σχέσεις κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με υποσχέσεις στις ΗΠΑ για «μία ανάπτυξη που καμία χώρα δεν έχει ξαναδεί».

Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι είναι ωραίο να επιστρέφεις με «τόσους πολλούς φίλους, λίγους εχθρούς» και δήλωσε πως «ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί» και τα προηγούμενα «ανοιχτά και επικίνδυνα σύνορα» της Αμερικής έχουν κλείσει ενώ καυχήθηκε ότι επιτυγχάνει την πιο αξιοσημείωτη μεταμόρφωση στην ιστορία των ΗΠΑ.

{https://www.youtube.com/watch?v=7dROvom5hVY}

«Οι ΗΠΑ είναι η οικονομική ατμομηχανή στον πλανήτη. Και όταν η Αμερική ανθίζει, ολόκληρος ο κόσμος ανθίζει. ... Όλοι μας ακολουθείτε προς τα κάτω και μας ακολουθείτε προς τα πάνω», είπε ο Τραμπ.

O Τραμπ επιτίθεται στην «ανεξέλεγκτη, μαζική μετανάστευση» και στην εστίαση της Ευρώπης στην πράσινη ενέργεια. Ισχυρίζεται ότι ορισμένα μέρη στην Ευρώπη «δεν είναι αναγνωρίσιμα, ειλικρινά».

«Ορισμένα μέρη στην Ευρώπη δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα, ειλικρινά. Δεν είναι αναγνωρίσιμα. Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να πάει καλά αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε μεταξύ άλλων.

Η Βενεζουέλα ήταν σπουδαία παλιά αλλά όχι πια αλλά τους επόμενους 6 μήνες θα βγάζει περισσότερα χρήματα από ότι έχει βγάλει τα τελευταία 20 χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τις συνεχείς επικρίσεις του για τη «νυσταγμένη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν». «Πολλές άλλες δυτικές κυβερνήσεις ακολούθησαν πολύ ανόητα, γυρίζοντας την πλάτη τους σε όλα όσα κάνουν τα έθνη πλούσια, ισχυρά και δυνατά. Το αποτέλεσμα ήταν ρεκόρ δημοσιονομικών και εμπορικών ελλειμμάτων και ένα αυξανόμενο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού, που οφείλεται στο μεγαλύτερο κύμα μαζικής μετανάστευσης στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι «πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας. Οι ηγέτες δεν καταλαβαίνουν καν τι συμβαίνει και αυτοί που καταλαβαίνουν δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό.

Υποτίθεται ότι βγάζεις λεφτά με την ενέργεια δεν χάνεις, είπε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε «κακές» πολιτικές στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχουν παντού ευκαιρίες για ενέργεια αλλά οι χώρες δεν δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες για διυλίσεις, είπε ο Τραμπ.

Νοιαζόμαστε για τους λαούς της Ευρώπης, κατάγομαι από Σκωτία και Γερμανία και πιστεύω στους δεσμούς που έχω γι αυτό θέλω να πάει καλά η Ευρώπη είπε ο Τραμπ. Πρέπει να βγουν έξω από την κουλτούρα που έχουν καλλιεργήσει τα τελευταία 10 χρόνια.

Θέλουμε ισχυρούς συμμάχους, όχι αδύναμους, θέλουμε η Ευρώπη να είναι ισχυρή.

Για τη Γροιλανδία

Θέλετε να πω κάτι για τη Γροιλανδία; είπε αστειευόμενος. Σέβομαι τρομερά τους Γροιλανδούς και του Δανούς αλλά κανέναν μέλος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να προστατεύσει τη Γροιλανδία όσο οι ισχυρές ΗΠΑ.

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να ασφαλίσει τη Γροιλανδία εκτός από τις ΗΠΑ. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.

Στον Β ΠΠ η Δανία έπεσε στα χέρια της Γερμανίας μετά από έξι ώρες μάχης. Αναγκαστήκαμε να στείλουμε τις δικές μας δυνάμεις για να κρατήσουν την περιοχή της Γροιλανδίας, με μεγάλο κόστος και έξοδα δημιουργώντας στρατιωτικές βάσεις σε αυτό το «μεγάλο όμορφο κομμάτι πάγου».

Χωρίς εμάς, ίσως θα μιλούσατε γερμανικά και ιαπωνικά, είπε ο Τραμπ. Στον Β' ΠΠ παλέψαμε για τη Δανία, σώσαμε τη Γροιλανδία και εμποδίσαμε τους εχθρούς να πατήσουν πόδι στο ημισφαίριο μας. Και όταν νικήσαμε, νικήσαμε πολύ γερά, δώσαμε πίσω τη Δανία στη Γροιλανδία. Τι ηλίθιοι που ήμασταν αλλά πόσο αχάριστοι είναι εκείνοι τώρα. Και τώρα η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγαλύτερες απειλές.

Τη θέλουμε για στρατηγικά διεθνείς και εθνικούς σκοπούς ασφαλείας, για το δυτικό ημοσφαίριο, είναι το εδαφός μας. Είναι πιο σημαντικό τώρα.

Για Ουκρανία

Δεν εκτιμούν τι κάνουμε, μιλάω γαι το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, Πρέπει να δουλέψουν για την Ουκρανία, μας χωρίζει ένας υπέρχος ωκεανός.

Είπε ότι έχει να κάνει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, «θέλει να κάνει μια συμφωνία» και πρόσθεσε πως πιστεύει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - τον οποίο θα συναντήσει αργότερα σήμερα εδώ στο Νταβός - θέλει επίσης να κάνει μια συμφωνία. «Πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο».

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τις αμυντικές δαπάνες των χωρών γαι το ΝΑΤΟ και καχιέται ότι κατάφερε να αναγκάσει τις χώρας να πληρώνουν 5% όχι 2%. Ο Τραπ χαιρέτισε τον Ρούτε, ως σύμμαχό του.

Δεν θα χρησιμοποιήσω βία

Ο Τραμπ επέστρεψε στα της Γροιλανδίας λέγοντας πως «δεν θα το κάνω, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, αυτή ίσως είναι η συμμαντικότερη δήλωσή μου.

Οι ΗΠΑ «δεν θα χρησιμοποιήσουν βία» για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι δήλωσε ότι ο στρατός του θα είναι «ασταμάτητος». Οι ΗΠΑ «δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα και δεν πήραμε ποτέ τίποτα». Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία», προσθέτει ο Τραμπ.

«Θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι, αλλά δεν θα το κάνω αυτό». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει περαιτέρω ότι όλοι θα ήταν ευγνώμονες για τη «μεγαλύτερη δήλωσή» του επειδή «ο κόσμος νόμιζε ότι θα χρησιμοποιούσα βία». «Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία», προσθέτει.

Το μόνο που θέλουν οι ΗΠΑ είναι τη Γροιλανδία, Είμαστε πολύ οπιο ισχυροί τώρα.Θα φέρουμε πολεμικά πλοία, 100 φορές πιο ισχυρά από εκείνα του Β'ΠΠ.

Τι πήραμε από το ΝΑΤΟ; Τίποτα. εκτός από το να προστατεύσουμε τοην Ευρώπη από τη Ρωσία. Και τι πήραμε πίσω τίποτα. Και το μόνο που ζητάμε είναι την Γροιλανδία να πάρουμε τους τίτλους και την κατοχή γιατί χωρ΄ςι αυτό δεν μπορούμε να την υπερασπιστούμε.

«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τίτλου και ιδιοκτησίας, επειδή χρειάζεσαι την ιδιοκτησία για να υπερασπιστείς. Δεν μπορείς να υπερασπιστείς με μίσθωση», είπε ο Τραμπ.

«Ποιος στο καλό θέλει να υπερασπιστεί μια συμφωνία άδειας χρήσης ή μια μίσθωση, η οποία είναι ένα μεγάλο κομμάτι πάγου στη μέση του ωκεανού, όπου αν υπάρξει πόλεμος, μεγάλο μέρος της δράσης θα λάβει χώρα σε αυτό το κομμάτι πάγου. Σκεφτείτε το, αυτοί οι πύραυλοι θα πετούν ακριβώς πάνω από το κέντρο αυτού του κομματιού πάγου».

«Το μόνο που θέλουμε από τη Δανία είναι αυτή τη γη, για να χτίσουμε έναν Χρυσό Θόλο, να προστατεύσουμε, να υπερασπιστούμε τον Καναδά. Αυτό δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τραμπ για την προτεινόμενη απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. «Αυτό θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια ολόκληρης της συμμαχίας, της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑς αντιμετωπίζονται πολύ άδικα από το ΝΑΤΟ», είπε.

Oι ΗΠΑ επιδιώκουν «άμεσες διαπραγματεύσεις» για να συζητήσουν την απόκτηση της Γροιλανδίας. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα κομμάτι πάγου. Είναι μια μικρή χάρη. Το ΝΑΤΟ δεν είναι εκεί για μας, δεν θα είναι εκεί για μας. Η Ισλανδία μας έχει κοστίσει ήδη πολλά χρήματα.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν μόνο «θάνατο, αναταραχή και τεράστια ποσά που δίνονται σε ανθρώπους που δεν εκτιμούν αυτό που κάνουμε». Μπορείτε να πείτε ναι και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε.

«Μπορείτε να πείτε ναι και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε] με απειλητικό ύφος ο Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Χλευασμοί κατά Μακρόν

Τον είδα χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά, Τι στο καλό συνέβη; είπε ο Τραμπ χλευάζοντας τον Γάλλο πρόεδρο, που φορούσε γυαλιά μετά από οφθαλμολογική πάθηση.

Τον συμπαθώ, μπορεί να είναι και τώρα εδώ μέσα στην αίθουσα. Μου αρέσει πραγματικά, είναι δύσκολο να το πιστέψω», είπε άκομψα αστειευόμενος ο Τραμπ, πριν αφηγηθεί πώς χρησιμοποίησε την απειλή δασμών για να πείσει τις ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν το κόστος των αγιογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι είπε στον Μακρόν να αυξήσει την τιμή των φαρμάκων και μετά μιμήθηκε την προφορά του Γάλλου προέδρου λέγοντας «όχι, όχι, όχι». Ωστόσο, ο Τραμπ είπε ότι διέταξε τον Μακρόν «να το κάνει γρήγορα» αλλιώς θα επιβάλλει στη Γαλλία δασμό 25% στα προϊόντα που πωλούνται στις ΗΠΑ και δασμό 100% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες. «Όχι, όχι, Ντόναλντ, θα το κάνω», είπε ο Τραμπ ότι του απάντησε ο Μακρόν, μιμούμενος ξανά τον Γάλλο πρόεδρο.

Επίθεση και στα ελβετικά ρολόγια

Φτιάχνουν υπέροχα ρολόγια στην Ελβετία αλλά δεν δίνουν τίποτα στις ΗΠΑ. Είπα ας βάλουμε 30% δασμούς να μας δώσουν κάτι πίσω. Έχουμε μεγάλο έλλειμμα 40-41 δισ. κατ. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι τόσο καλοί μόνο και μόνο εξαιτίας μας, επειδή δεν τους χρεώνουμε τίποτα. Φτιάχνουν υπέροχα ρολόγια, τα πουλάνε όλα εις βάρος μας.

Ήρθαν από τη Rolex και με συνάντησαν. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πολλά μέρη που κερδίζουν εις βάρος μας. 6-7 μέρη και δεν θέλουν να με κοιτάξουν στα μάτια. Όλοι εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ. κατάλαβα πως χωρίς εμάς δεν είναι Ελβετία πια, δεν είναι τίποτα καμία χώρα, από όσες εκπροσωπούνται εδώ. Η Ελβετία θα είχε καταστραφεί αλλά δεν το θέλω αυτό. Χωρίς εμάς οι χώρες δεν λειτουργούν, χωρίς τον στρατό μας οι χώρες θα έχουν απειλές είπε ο Τραμπ και συνέχισε έναν παραληρηματικό λόγο για την υπεροχή των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη δεν σημαίνει πληθωρισμός. Η ανάπτυξη μπορεί να παλέψει τον πληθωρισμό. Χιλιάδες εταιρείες χτίζονται. Επενδύσεις 18 τρισ. δολ. αυτά είναι χρήματα που έρχονται στις ΗΠΑ. Η Ιαπωνία, ο Καναδάς, το Μεξικό η Κίνα όλοι έρχονται και χτίσουν τις επιχειρήσεις τους σας μας λόγω των δασμών. Έχουμε αντιστρέψει τη μετανάστευση.

Η Σομαλία δεν είναι κράτος, δεν έχει κυβέρνηση, δεν έχει αστυνομία, δεν θα τη γλιτώσουν, σας το διαβεβαιώνω είπε ο Τραμπ απειλώντας ξανά.

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε μία απίστευτη εποχή, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, οι πρόγονοί μας δεν μπορούσαν καν να σκεφτούν αυτά που ζούμε σήμερα τα τρομερά πράγματα που γίνονται, με την AI, τα πάμε τόσο καλά. Είναι οι πρωτοπόροι που είναι σε αυτή την αίθουσα. Κάποιοι εδώ μέσα είσαι σπουδαίοι ηγέτες, πανέξυπνοι, αλλά πρέπει να σας προστατεύσουμε.

Να υπερασπιστούμε το κοινό μας μέλλον. Είμαστε σε θέση να κάνουμε πράγματα που κανείς ποτέ δεν είχε φανταστεί. Συγχαίρω εσάς και τις επιτυχίες σας οι ΗΠΑ επέστρεψαν πιο ισχυρές από ποτέ. Τα λέμε, σας ευχαριστώ.

Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός ολοκληρώθηκε και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται ερωτήσεις στο πάνελ.

Ερωτώμενος για την οικονομία αναφέρθηκε στην «πανδημία» λέγοντας ότι δεν του είπαν για κορωνοϊό του είπαν για «πανδημία, μία λέξη που εφηύραν». Όταν ακούω τη λέξη πανδημία σκέφτομαι τα παλιά χρόνια, είπε ο Τραμπ και αναφέρθηκε στην ισπανική γρίπη και τις ζωές που χάθηκαν στον Α' ΠΠ.

Για τη Γροιλανδία είπε ότι η Δανία είναι μια μικρή χώρα, πολύ ακριβή. Δεν θέλω να επαναλάβω την ομιλία μου αλλά είναι σημαντική η Γροιλανδία για διεθνείς και εθνικούς λόγους ασφαλείας. Οι Δανοί δεν ξόδεψαν τίποτα και επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για το κατά πόσο το ΝΑΤΟ δεν στάθηκε και δεν έδωσε τίποτα στις ΗΠΑ.

Νόμιζα ότι θα ήταν από τα εύκολα είπε για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τα Ηνωμένα Έθνη θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, είπε. Η Ρωσία νομίζω θέλει να κάνει συμφωνία, και η Ουκρανία, νομίζω θα κάνουμε συμφωνία. Είναι δύσκολη ισορροπία είπε για τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Θεωρώ ότι είναι σε ένα σημείο, που μπορούν να συμφωνήσουν. Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν. Δεν είναι ηλίθιοι αλλά θα είναι ηλίθιοι αν δεν το κάνουν, είπε.

Για τη Χαμάς είπε ότι αυτοί γεννιούνται με ένα όπλο στο χέρι. Έχουμε 59 χώρες που είναι μαζί μας, που θέλουν να πέσει η Χαμάς. Για το Ιράν αν δεν κάναμε κάτι θα έκαναν πυρηνικά όπλα σε δύο μήνες. Γι αυτό μπορέσαμε να κάνουμε ειρήνη στην περιοχή. Οι άλλες χώρες φοβόντουσαν. Είχαμε ένα νταή, ήταν το Ιράν. Το Ιράν δεν είναι ο νταής της περιοχής πια.