Η αντίδραση του Παρισιού, μετά την ομιλία του Τραμπ στο Νταβός.

Το Παρίσι διέψευσε την «ιστορία» που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σε ανάρτηση, η Γαλλική Προεδρία δημοσίευσε ένα GIF από δηλώσεις του Τραμπ, με την επισήμανση «Fake News». Στην ομιλία του, ο Αμερικανός ηγέτης χλεύασε ξανά τον Μακρόν, αναφέροντας ως εμφανίστηκε «ως σκληρός» την Τρίτη στο Νταβός με τα «υπέροχα γυαλιά ηλίου» του.

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς ανάγκασε τον Γάλλο ομόλογό του να υποχωρήσει και να δεχθεί να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων, αφού τον απείλησε ότι θα επέβαλε «δασμούς 25% σε όσα πουλάτε στις ΗΠΑ και 100% στα κρασιά και τις σαμπάνιες σας», υποστηρίζοντας ότι του πήρε τρία λεπτά για να κάνει τον Μακρόν να συμφωνήσει.

Αυτό δεν ισχύει, σύμφωνα με το Ελιζέ. «Υποστηρίζεται ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αύξησε τις τιμές των φαρμάκων. Δεν ορίζει τις τιμές. Ρυθμίζονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και στην πραγματικότητα έχουν παραμείνει σταθερές. Όποιος έχει πάει σε γαλλικό φαρμακείο, το ξέρει αυτό», ανέφερε η ανάρτηση της Γαλλικής Προεδρίας.

{https://x.com/Elysee/status/2014014373384118590}