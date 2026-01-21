Ο Τραμπ επιμένει ότι συμπαθεί τον Μακρόν, αλλά τον χλεύασε ξανά.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι συμπαθεί τον Εμανουέλ Μακρόν, παρότι τον χλεύασε ξανά.

Χθες, Τρίτη, στο briefing του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως ο Γάλλος ομόλογός του και ο Κιρ Στάρμερ, «γίνονται σκληροί» όταν εκείνος λείπει, αλλά του φέρονται πάντα καλά, όταν συναντιούνται.

Σήμερα, στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολήθηκε ξανά με τον Εμανουέλ Μακρόν. Μιμούμενος τον Γάλλο πρόεδρο αρκετές φορές, περιέγραψε τη διαπραγμάτευσή τους για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Αρχικά, ο Τραμπ είπε πως είδε την ομιλία που έκανε ο Μακρόν με τα «όμορφα γυαλιά ηλίου του». Ο Γάλλος ηγέτης υπέστη ρήξη αιμοφόρου αγγείου στο μάτι, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ και για αυτό μίλησε φορούσε γυαλιά ηλίου στη χθεσινή ομιλία του στο Νταβός, κατά την οποία επιτέθηκε στον Τραμπ.

«Τι στο διάολο συνέβη;», αναρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος σχετικά με τα γυαλιά του Μακρόν και πρόσθεσε πως τον είδε να «είναι κατά κάποιο τρόπο σκληρός».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θέλοντας προφανώς να ανατρέψει το τελευταίο, περιέγραψε στη συνέχεια τη διαπραγμάτευσή του με τον Γάλλο πρόεδρο για μειώσεις στο κόστος των φαρμάκων στις ΗΠΑ, υπό την απειλή επιβολής δασμών. Ο Τραμπ ανέφερε πως ο Μακρόν αρνήθηκε, αλλά εκείνος του είπε: «Θα το κάνεις και γρήγορα, αλλιώς θα βάλω 25% δασμούς σε ό,τι πουλάς στις ΗΠΑ και 100% σε κρασιά σε σαμπάνιες (…). Δεν θέλω να το δημοσιοποιήσω, αλλά μπορεί να με αναγκάσεις».

Τότε, πάντα σύμφωνα με τη διήγηση του Τραμπ, ο Μακρόν του είπε «Όχι, όχι, Ντόναλντ, θα το κάνω» και ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως χρειάστηκε «κατά μέσο όρο τρία λεπτά» για αυτή τη διαπραγμάτευση με κάθε χώρα.

«Τον συμπαθώ, τον συμπαθώ πραγματικά, δύσκολο να το πιστέψετε, έτσι δεν είναι;», παρατήρησε για τη σχέση του με τον Μακρόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=4u63hkXFz4U}