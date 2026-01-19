Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ευθαρσώς ότι η άρνηση απονομής του Νόμπελ Ειρήνης θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην κατάληψη της Γροιλανδίας.

Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει πως δεν αισθάνεται πλέον «την υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη», αφού... δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, και τονίζει πως η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να «διευκολύνει» την προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επιστολή, που εστάλη στον Γιόνας Γκαρ Στέρε και περιήλθε στην κατοχή του PBS News - αφού διαβιβάστηκε σε πολλούς Ευρωπαίους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον - επαναλαμβάνει τα παράπονα του Τραμπ για την απομονή των Νόμπελ, καθώς και τον διακαή του πόθο οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο του αυτόνομου δανικού εδάφους στον Ατλαντικό.

«Αγαπητέ Γιόνας: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης ενώ σταμάτησα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 Πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρέωση να σκέφτομαι καθαρά την ειρήνη, και αν κι αυτή παραμένει πάντοτε κυρίαρχη, μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», αναφέρει στην επιστολή.

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν άλλωστε "δικαίωμα ιδιοκτησίας";»

«Δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις, πρόκειται απλώς για το ότι ένα πλοίο αποβιβάστηκε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά κι εμείς είχαμε πλοία που αποβιβάστηκαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο άτομο από την ίδρυσή του, και τώρα το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ! Πρόεδρος DJT».

Τα στρατεύματα των «8» και οι τιμωρητικοί δασμοί

Υπενθυμίζεται πως το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανακοίνωσε τιμωρητικούς δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες λόγω της αντίθεσής τους στην ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Οι χώρες αυτές – Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία – ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι οι απειλές του Τραμπ «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης».

Αυτή ήταν ίσως η πιο «σκληρή» επίπληξη προς τον Τραμπ από τους Ευρωπαίους συμμάχους από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Τους τελευταίους μήνες, οι Ευρωπαίοι είχαν επιλέξει κατά βάση την στρατηγική της κολακείας απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο: Η δήλωση της Κυριακής, καθώς και η αποστολή στρατευμάτων από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες στη Γροιλανδία σηματοδοτούν μια πρώτη στροφή.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους πως η Κοπεγχάγη ξεκίνησε διάλογο με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα: «Δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια … θα παραμείνουμε στην πορεία μας - εκτός αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν διαφορετικά».

«Δεν θα επιτρέψουμε μια τέτοια πίεση και αυτού του είδους οι απειλές (για αμερικανικούς δασμούς) είναι απαράδεκτες μεταξύ στενών συμμάχων», ανέφερε, από την πλευρά του, ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε.

Σημειώνεται πως μετά από έκτακτες συνομιλίες μεταξύ των εθνικών απεσταλμένων της ΕΕ την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι ηγέτες του μπλοκ συμφωνούν «ότι οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασύμβατοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ–ΗΠΑ».

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν εξάλλου «ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντι σε κάθε μορφή εξαναγκασμού».