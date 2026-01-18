Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ σήμερα το απόγευμα. Τι θέλουν οι Γροιλανδοί. Πώς Κίνα και Ρωσία επωφελούνται από τους δασμούς Τραμπ.

Μια από τις πιο γνωστές υπουργούς της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, η Νάγια Νατάνιελσεν, εξήρε χθες Σάββατο την αντίδραση ευρωπαϊκών χωρών τις οποίες αφορούν οι νέες απειλές για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας των διαφωνιών για το μέλλον της πελώριας νήσου, αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

«Είμαι κατάπληκτη για τις πρώτες αντιδράσεις των χωρών που μπήκαν στο στόχαστρο. Είμαι ευγνώμων και γεμάτη ελπίδα πως η διπλωματία και οι συμμαχίες θα υπερισχύσουν», ανέφερε η υπουργός Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας μέσω LinkedIn.

Η Ευρώπη σε αναβρασμό

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών στα εισαγόμενα αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες- πρόκειται για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία- οι οποίες ανέπτυξαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία, την οποία ορέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZgM-N6gUxsA}

Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντε Λάιεν ανέφεραν ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι απαραίτητες για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό ενδιαφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ. Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, χαρακτήρισαν «απαράδεκτες» τις απειλές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε εναντίον «επικίνδυνης» εξέλιξης των σχέσεων.

«Οι χώρες αυτές, οι οποίες παίζουν πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, αύξησαν το επίπεδο κινδύνου σε απαράδεκτο επίπεδο», έκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, απειλώντας να προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών 10% από 1ης Φεβρουαρίου και 25% από 1ης Ιουνίου αν στο μεταξύ δεν έχει επιτευχθεί «συμφωνία για την πλήρη αγορά» της νήσου από τις ΗΠΑ.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά στην επιθυμία του η Ουάσιγκτον να «πάρει τον έλεγχο» της τεράστιας αρκτικής νήσου, μέρος του βασιλείου της Δανίας, για να αντιμετωπιστούν αυτές που χαρακτηρίζει προωθήσεις της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής.

Η Νατάνιελσεν δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ όταν επέστρεψε από διαδήλωση στη Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόκτηση του ελέγχου της νήσου από τις ΗΠΑ.

{https://www.youtube.com/watch?v=dMMcqI2Ztko}

Πώς Κίνα και Ρωσία επωφελούνται από τους δασμούς Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους συμμάχους υπονομεύουν την ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παίζουν το παιχνίδι της Κίνας και της Ρωσίας, δήλωσε απόψε η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να χαίρονται σήμερα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τους διχασμούς μεταξύ των συμμάχων», έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στους συμμάχους που αντιστέκονται στο αίτημά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία. Εάν η ασφάλεια της Γροιλανδίας κινδυνεύει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ».

Τι θέλουν οι Γροιλανδοί

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, που είδε το φως της δημοσιότητας αυτόν τον μήνα, το 85% των Γροιλανδών εναντιώνεται στην προσάρτηση του νησιού στις ΗΠΑ. Μόλις το 6% τάσσεται υπέρ της ιδέας.

Η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Νορβηγία, μαζί με την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Βρετανία και τη Σλοβενία, έστειλαν αυτή την εβδομάδα στη νήσο στρατιωτικό προσωπικό για αποστολή αναγνώρισης, που εγγράφεται στο πλαίσιο άσκησης της Δανίας, που βαφτίστηκε «Arctic Endurance», κι οργανώθηκε σε συνεργασία με συμμάχους της Κοπεγχάγης στο NATO.

Ειδικοί σχολίασαν πως είδαν στην ανάπτυξη ευρωπαίων στρατιωτικών «στρατηγικό σινιάλο» της Ευρώπης στις ΗΠΑ.

{https://www.youtube.com/watch?v=7lBro167fbE}

Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ

Οι πρεσβευτές από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες την Κυριακή, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή. Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν σύμφωνα με το Reuters ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.