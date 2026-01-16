«Αδιευκρίνιστα τα αίτια της τραγωδίας», σύμφωνα με την αστυνομία του Αμβούργου.
Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση αστικού λεωφορείου με μηχανή τρένου στο λιμάνι του Αμβούργου στη Γερμανία .
Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο και εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός του οχήματος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δύο είναι επίσης βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Μερικοί από τους τραυματίες έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο οδηγός του λεωφορείου ήταν ο τελευταίος που απεγκλωβίστηκε, καθώς είχε σφηνωθεί στις λαμαρίνες του οχήματος.
Το δυστύχημα συνέβη στο κέντρο του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο άνθρωπος που σκοτώθηκε υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.
Ο οδηγός της λοκομοτίβας (μηχανής τρένου) είναι καλά στην υγεία του.
Η εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας μαζί με πραγνατογνώμονες διερευνούν τα άιτια του δυστυχήματος.