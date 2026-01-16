Μερικοί από τους τραυματίες έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο οδηγός του λεωφορείου ήταν ο τελευταίος που απεγκλωβίστηκε, καθώς είχε σφηνωθεί στις λαμαρίνες του οχήματος.

Το δυστύχημα συνέβη στο κέντρο του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο άνθρωπος που σκοτώθηκε υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Ο οδηγός της λοκομοτίβας (μηχανής τρένου) είναι καλά στην υγεία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας μαζί με πραγνατογνώμονες διερευνούν τα άιτια του δυστυχήματος.