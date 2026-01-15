Συνεχίζονται τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας παρά την εκεχειρία.

Έξι νεκρούς είχαν ως αποτέλεσμα οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ανάμεσα τους και ο Μοχάμεντ αλ Χόλι, διοικητής του ένοπλου τμήματος της Χαμάς.

Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται συνεχώς για παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, ύστερα από δύο χρόνια εχθροπραξιών. Μάλιστα, την Τετάρτη 14/01 ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ η συγκρότηση 15μελούς επιτροπής παλαιστινίων τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας, περνώντας στη δεύτερη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι και τρεις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας. Η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατ. κατοίκων στη Λωρίδα της Γάζας διαμένει σε πρόχειρα καταλύματα ή ερειπωμένα κτίρια σε μια ζώνη από την οποία έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα και η Χαμάς έχει ανακτήσει τον έλεγχο.

Η UNICEF ανέφερε την Τρίτη ότι περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων μετά την εκεχειρία.