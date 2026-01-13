Σχεδόν όλοι οι θάνατοι 60 αγοριών και 40 κοριτσιών προκλήθηκαν από στρατιωτικές επιθέσεις, όπως αεροπορικά πλήγματα, πλήγματα με drones, βομβαρδισμοί από τεθωρακισμένα και πυρά όπλων, και λίγοι θάνατοι από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου που εξερράγησαν.

Τουλάχιστον 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας πριν από τρεις μήνες, ανακοίνωσαν την Τρίτη τα Ηνωμένα Έθνη.

«Περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την εκεχειρία στις αρχές Οκτωβρίου», δήλωσε ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της UNICEF, σε δημοσιογράφους στη διάρκεια ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Γάζα. «Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που σκοτώνεται εδώ κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας», πρόσθεσε.

«Η επιβίωση παραμένει υπό όρους, ενώ οι βομβαρδισμοί και οι πυροβολισμοί έχουν επιβραδυνθεί, έχουν μειωθεί στη διάρκεια της εκεχειρίας, δεν έχουν σταματήσει», υπογράμμισε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι 60 αγοριών και 40 κοριτσιών προκλήθηκαν από στρατιωτικές επιθέσεις, όπως αεροπορικά πλήγματα, πλήγματα με drones, βομβαρδισμοί από τεθωρακισμένα και πυρά όπλων, και λίγοι θάνατοι από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου που εξερράγησαν.

Ο απολογισμός είναι πιθανόν υποεκτιμημένος, καθώς βασίζεται μόνο στους θανάτους, για τους οποίους είναι διαθέσιμες περιορισμένες πληροφορίες, δήλωσε ο Έλντερ.