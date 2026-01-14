Θα καταφέρει ο Πέτερ Μάγιαρ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ουγγαρίας στις εκλογές της 12ης Απριλίου;

To αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του κόμματος του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν Fidesz, σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου, όπου ο βετεράνος εθνικιστής επιδιώκει να αναλάβει εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας, που ασκεί ήδη 16 χρόνια.

Ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, είναι αντιμέτωπος για πρώτη φορά με έναν ισχυρό διεκδικητή στην εκλογική αναμέτρηση της 12ης Απριλίου, με το αποτέλεσμα να επηρεάζει όχι μόνο την Ουγγαρία αλλά και την Ευρώπη και τις ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις της.

Η δημοσκόπηση δείχνει πως το Fidesz δυσκολεύεται να κερδίσει έδαφος παρά τα ευνοϊκά για τους ψηφοφόρους μέτρα που έχει λάβει, έπειτα από τρία χρόνια οικονομικής τελμάτωσης.

Σημαντική πτώση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος

Το Tisza, ένα κεντροδεξιό κόμμα του οποίου ηγείται το πρώην στέλεχος του Fidesz Πέτερ Μάγιαρ, διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του κυβερνώντος κόμματος στις 12 ποσοστιαίες μονάδες, ένα ποσοστό αυξημένο από το προβάδισμα 10% που είχε σε μια δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, ανέφερε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Median σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε από τον ενημερωτικό ιστότοπο hvg.hu.

Το κόμμα του Μάγιαρ, το οποίο ιδρύθηκε το 2024, εξασφάλισε τη στήριξη του 51% των αποφασισμένων ψηφοφόρων, ένα ποσοστό αυξημένο από το 50% του Νοεμβρίου.

Η στήριξη για το Fidesz μειώθηκε σε 39% από 40% πριν από δύο μήνες, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 7ης Ιανουαρίου και 13ης Ιανουαρίου.

Οι ερευνητές του ινστιτούτου Median επισημαίνουν πως το Tisza προσελκύει ψηφοφόρους από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι το Fidesz, όμως το κυβερνών κόμμα δεν καταφέρνει να προσελκύσει νέους ψηφοφόρους παρά τις δημοσιονομικές παροχές και τις προσπάθειες να εκμεταλλευτεί τους φόβους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέραν των δύο κυριότερων αντιπάλων, μονάχα το ακροδεξιό κόμμα Η Πατρίδα μας (Mi Hazank) έχει μια ευκαιρία να συγκεντρώσει το όριο του 5% για να εισέλθει στο κοινοβούλιο, καταδεικνύει η δημοσκόπηση του Median.

Σε μια δεύτερη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η οποία διεξήχθη από το Idea Institute, το 48% των ψηφοφόρων που έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν θα στηρίξουν το Tisza, που εξασφαλίζει προβάδισμα 10% από το Fidesz. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 31ης Δεκεμβρίου και 6ης Ιανουαρίου.