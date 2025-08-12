Βίκτορ Όρμπαν: Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μόνο ερώτημα πότε θα το παραδεχθεί η Δύση

Η κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία έκανε την Ευρώπη να μοιάζει «γελοία και παθητική», υποστήριξε.

Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε ο Βίκτορ Όρμπαν και συμπλήρωσε ότι το ερώτημα είναι πότε και με ποιες συνθήκες θα το παραδεχθεί η Δύση.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που δεν υιοθέτησε τη Δευτέρα την κοινή δήλωση της ΕΕ που τόνιζε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον της.

«Μιλάμε αυτήν τη στιγμή σαν να υπάρχει μια ανοικτή πολεμική κατάσταση, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξη στο κανάλι «Patriot» του YouTube.

«Το μοναδικό ερώτημα είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες η Δύση, η οποία βρίσκεται πίσω από τους Ουκρανούς, θα παραδεχθεί ότι αυτό έχει συμβεί και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από όλο αυτό», συμπλήρωσε. Επίσης, δήλωσε ότι η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και τώρα κινδυνεύει να αποφασιστεί το μέλλον της χωρίς την εμπλοκή της.

«Εάν δεν κάθεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενόψει και της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα, την Παρασκευή. Ακόμα, σχολίασε ότι είναι εν μέρει αντίθετος στην κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία, επειδή έκανε την Ευρώπη να μοιάζει «γελοία και παθητική».

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι… και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν πηγαίνεις πέρα δώθε, δεν φωνάζεις απ’ έξω», πρόσθεσε ο Όρμπαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters