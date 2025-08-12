Games
«Πιέζουν» Τραμπ για Ουκρανία οι ηγέτες της ΕΕ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία

«Πιέζουν» Τραμπ για Ουκρανία οι ηγέτες της ΕΕ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία Φωτογραφία: Vlasov Sulaj/ΑP
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να ασκήσουν κάποια επιρροή στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για το Ουκρανικό, από την οποία έχουν αποκλειστεί.

«Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν των ηγετών της ΕΕ - πλην Ορμπάν - ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα για το Ουκρανικό.

«Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή της μείωσης των εχθροπραξιών», δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, προσθέτοντας ότι «συμμεριζόμαστε την πεποίθηση ότι μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Η δήλωση, η οποία συμφωνήθηκε αργά τη Δευτέρα και δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη, εγκρίθηκε από τους ηγέτες όλων των χωρών μελών της ΕΕ εκτός από την Ουγγαρία.

Ζελένσκι: «Η Μόσχα ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις» - Μεγάλη κινητικότητα του ρωσικού στρατού δείχνουν χάρτες

Ζελένσκι: «Η Μόσχα ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις» - Μεγάλη κινητικότητα του ρωσικού στρατού δείχνουν χάρτες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να ασκήσουν κάποια επιρροή στη συνάντηση της Παρασκευής, από την οποία έχουν αποκλειστεί. Παραμένει ασαφές εάν θα συμμετάσχει ακόμη και η Ουκρανία. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αυτός και ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσουν την «ανταλλαγή εδαφών».

Οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία είναι επιφυλακτικοί στο ότι ο Πούτιν, ο οποίος διεξάγει τον μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945, μπορεί να εξασφαλίσει ευνοϊκές παραχωρήσεις και να θέσει τα περιγράμματα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς τη συμμετοχή τους.

Η κοινή δήλωση έχει επίσης ως στόχο να στείλει σήμα «ευρωπαϊκής ενότητας». Ωστόσο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είναι ο στενότερος σύμμαχος του Πούτιν στην Ευρώπη και έχει προσπαθήσει να εμποδίσει της στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, δεν υπογράφει την κοινή δήλωση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι «χαιρετίζουν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας». Ωστόσο, υπογραμμίζουν πως «η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία».

«Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη που φέρνει σταθερότητα και ασφάλεια πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία», αναφέρουν.

Ο Ζελένσκι απέρριψε την ιδέα η Ουκρανία να παραχωρήσει γη για να εξασφαλίσει μια εκεχειρία. Η Ρωσία διατηρεί ασταθή έλεγχο σε τέσσερις περιοχές της χώρας, δύο στα ανατολικά και δύο στα νότια.

«Αυτή είναι πραγματικά μια συνάντηση λίγο συναισθηματικής φύσεως», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση με Πούτιν. «Θα δούμε τι έχει κατά νου και αν είναι μια δίκαιη συμφωνία, θα την αποκαλύψω στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, καθώς και στον Πρόεδρο Ζελένσκι», είπε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters

