Ζελένσκι: «Η Μόσχα ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις» - Μεγάλη κινητικότητα του ρωσικού στρατού δείχνουν χάρτες

Ζελένσκι: «Η Μόσχα ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις» - Μεγάλη κινητικότητα του ρωσικού στρατού δείχνουν χάρτες Φωτογραφία: Evgeniy Maloletka/ΑP
«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο», τόνισε ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμρ Ζελένσκι, μερικές ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου», τόνισε και προέτρεψε τους εταίρους να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία.

«Τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης συζητούνται από όλους μαζί. Οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να ενισχύει τις κοινές μας δυνατότητες ασφαλείας. Και αν η Ρωσία αρνηθεί να σταματήσει τις δολοφονίες, πρέπει να λογοδοτήσει», είπε.

Αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, τόνισε: «Όλοι υποστηρίζουμε την αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ και μαζί πρέπει να διαμορφώσουμε θέσεις που δεν θα επιτρέψουν στη Ρωσία να εξαπατήσει ξανά τον κόσμο» και πρόσθεσε: «Όσο συνεχίζουν τον πόλεμο και την κατοχή, πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε την πίεση. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν! Ειρήνη μέσω της ισχύος».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1954977285750362258}

Κινητικότητα στον ρωσικό στρατό

Τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν με ταχύτητα σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναλυτές. Η προώθηση αυτή πραγματοποιήθηκε βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με μεταλλεία και επίκεντρο μαχών στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιφέρεια την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί η Μόσχα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παραδεχόμενο εκ των πραγμάτων τη ρωσική προώθηση σ' αυτή τη ζώνη, ανακοίνωσε σήμερα ότι μάχες έγιναν στο Κούτσεριβ Γιαρ, ένα μικρό χωριό που πριν από μερικές εβδομάδες ακόμα βρισκόταν σε απόσταση χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Μέσα σε μόλις μία ημέρα, η Ρωσία προχώρησε περίπου δέκα χιλιόμετρα προς βορρά κατά μήκος μιας οδού, σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατιωτικών αναλύσεων DeepState που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό. Όπως επισημαίνεται από τον ιστότοπο, ο ρυθμός της ρωσικής προώθησης είναι πολύ πιο γρήγορος απ' ό,τι συνήθως.

Σε χάρτη του μετώπου που δημοσιοποιήθηκε από τον DeepState, φαίνεται ένας στενός διάδρομος ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο, κάτι που συνιστά απειλή για την Ντομπροπίλια, μια πόλη βορειοδυτικά του Ποκρόφσκ στην οποία σταθμεύει φρουρά.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο για την μελέτη του πολέμου (ISW) «ρωσικές ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης διεισδύουν σε ζώνες κοντά στην Ντομπροπίλια».

Το Ινστιτούτο υπογράμμισε πάντως ότι είναι «πρόωρο» να χαρακτηρίζεται η ρωσική προώθηση «επιχειρησιακή διείσδυση» και ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι «πιθανόν κρίσιμες».

Ένας ουκρανός στρατιωτικός μπλόγκερ, ο Στερνένκο, έγραψε στο Telegram πως αυτή η προώθηση επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να καταλάβουν ορισμένα τμήματα μιας οδού που συνδέει σημαντικές πόλεις της περιοχής. Νωρίτερα είχε δηλώσει πως η κατάσταση είναι «κρίσιμη».

Το ISW συνέκρινε αυτή την τακτική διείσδυση με εκείνη που είχε επιτρέψει, τον Απρίλιο 2024, μια μείζονα ρωσική προώθηση μετά την κατάληψη της πόλης Αβντιίβκα έπειτα από μακρά και αιματηρή μάχη.

Η Ουκρανία εκφράζει φόβους μήπως η συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή, η οποία προβλέπεται μέχρι στιγμής να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταλήξει σε μια συμφωνία που θα την υποχρέωνε να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στη Ρωσία.

«Αντί να φανούν έτοιμοι να βάλουν τέλος στον πόλεμο, οι Ρώσοι αναπτύσσουν όλα τα μέσα τους για να επιτεθούν στο μέτωπο», αντέδρασε ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γιερμάκ.

