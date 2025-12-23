Από τότε που εισήλθε στην Bundestag το 2017, το AfD έχει χρησιμοποιήσει τις ερωτήσεις ως «όπλο», παραλύοντας τα υπουργεία και συλλέγοντας πληροφορίες για τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο ακροδεξιός γερμανός πολιτικός, Ρίνγκο Μύλμαν, επιδεικνύει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την αποκάλυψη πληροφοριών που - όπως λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι - θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Αξιοποιώντας τα δικαιώματα που του παρέχονται ως βουλευτή της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο κοινοβούλιο του ανατολικού γερμανικού κρατιδίου της Θουριγγίας - όπου το AfD είναι το ισχυρότερο κόμμα — ο Μύλμαν έχει επανειλημμένα ζητήσει από την περιφερειακή κυβέρνηση να γνωστοποιήσει λεπτομερή στοιχεία για θέματα όπως η τοπική αντιαεροπορική/αντι-drone άμυνα και οι μεταφορές δυτικών όπλων προς την Ουκρανία.

Οι ερωτήσεις αυτές, αν και τυπικά νόμιμες, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κεντρώους πολιτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι εκτιμούν ότι το περιεχόμενό τους θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο τόσο του πολέμου στην Ουκρανία όσο και του λεγόμενου «υβριδικού πολέμου» της Μόσχας κατά της Ευρώπης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας, Γκέοργκ Μάιερ, δήλωσε ότι το AfD δίνει την εντύπωση πως ακολουθεί μια «λίστα καθηκόντων» που εξυπηρετεί το Κρεμλίνο, επισημαίνοντας το έντονο και ασυνήθιστο ενδιαφέρον του για κρίσιμες υποδομές και μηχανισμούς ασφαλείας.

Το AfD, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες: η ηγεσία του κόμματος υποστηρίζει ότι οι ερωτήσεις αντανακλούν τις ανησυχίες των πολιτών και ότι οι υπουργοί έχουν την ευθύνη να μην αποκαλύπτουν απόρρητες πληροφορίες. Ο ίδιος ο Μύλμαν, πρώην αστυνομικός, αρνείται ότι ενεργεί για λογαριασμό της Ρωσίας και υποστηρίζει ότι αν προκύπτει κίνδυνος κατασκοπείας, αυτό θα οφείλεται σε απαντήσεις της κυβέρνησης και όχι στις ερωτήσεις ενός βουλευτή.

Ωστόσο, ειδικοί και μέλη του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος δεν προκύπτει απαραίτητα από μία μεμονωμένη ερώτηση, αλλά από τη συσσώρευση και τον συνδυασμό χιλιάδων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων. Ο Μαρκ Χένριχμαν, επικεφαλής επιτροπής εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών στη Bundestag, εξηγεί ότι ακόμη και μη απόρρητες απαντήσεις μπορούν, όταν συνδυαστούν, να σκιαγραφήσουν διαδρομές μεταφορών, πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακές αδυναμίες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το AfD έχει καταθέσει μαζικά ερωτήσεις σχετικές με την ασφάλεια: περισσότερες από 7.000 από το 2020 σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο, ποσοστό υψηλότερο από κάθε άλλο κόμμα. Στη Θουριγγία, όπου οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει το AfD ως εξτρεμιστική οργάνωση, το κόμμα ευθύνεται για σχεδόν το 70% των σχετικών ερωτήσεων, ενώ στη Bundestag ξεπερνά το 60%.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η τακτική αυτή δεν είναι καινούργια: από την είσοδό της στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο το 2017, το AfD χρησιμοποιεί τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για να επιβαρύνει τη διοίκηση, να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους και να συλλέξει πληροφορίες. Σύμφωνα με ειδικούς στη ρωσική πολιτική του AfD, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν το κόμμα δρα κατόπιν εντολών του Κρεμλίνου ή από ιδεολογική ταύτιση, αλλά το αποτέλεσμα: η πρακτική αυτή συνιστά δυνητική απειλή για την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας.

