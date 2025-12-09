Την ίδια ώρα στην Ισπανία έχει αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση για μάσκες και φάρμακα λόγω της έξαρσης της γρίπης.

Η επιδημία της λεγόμενης «υπεργρίπης» που έχει οδηγήσει τα νοσοκομεία της Βρετανίας να δηλώνουν κρίσιμα περιστατικά, τα σχολεία να κλείνουν και να επιστρέφουν οι κανόνες για την υποχρεωτική χρήση μάσκας, εξαπλώνεται τώρα στην Ευρώπη.

Ο Daniel Elkeles, διευθύνων σύμβουλος της NHS Providers, δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους να «σταματήσουν τις πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό» και προέτρεψε τους ανθρώπους να «ξαναβρούν τη συνήθεια» της Covid εποχής με τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, ακόμη και στο γραφείο εάν έχουν κρυολογήσει.

Τι είναι το «στέλεχος Κ»

Η υποομάδα Κ ή στέλεχος Κ του ιού A/H3N2 (παλαιότερα γνωστή ως J.2.4.1) έχει πλέον ανιχνευθεί σε όλες τις ηπείρους. Αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο όλων των ιών A/H3N2 που αναλύθηκαν μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2025 παγκοσμίως και σχεδόν τους μισούς στην ΕΕ. Οι γενετικές αλλαγές στην υποομάδα Κ του ιού A/H3N2 δεν προέρχονται από ανασυνδυασμό ή ανάμειξη ιών και δεν σηματοδοτούν σημαντική αλλαγή. Στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ιός H3N2 που κυκλοφορεί στην κοινότητα από το 1968, αλλά με ορισμένες μεταλλάξεις στα γονίδιά του. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς κάθε εποχή ο ιός της γρίπης εξελίσσεται μέσω μετάλλαξης για να ξεφύγει από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Κάποιες χρονιές είναι πιο «επιτυχημένος» από άλλες.

Οι μεταλλάξεις σε αυτήν τη νέα υποομάδα δεν φαίνεται να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των αντιιικών φαρμάκων, ούτε σχετίζονται με αυξημένη λοιμογόνο δράση ή σοβαρότητα της νόσου. Στην πραγματικότητα, οι χώρες της Ανατολικής Ασίας που αναφέρουν τώρα μείωση των κρουσμάτων της υποκατηγορίας Κ δεν έχουν βιώσει ασυνήθιστα υψηλή σοβαρότητα της νόσου. Επιπλέον, οι αναλύσεις υποδηλώνουν ότι τα στελέχη της υποκατηγορίας Κ που κυκλοφορούν σε αυτές τις χώρες δεν διαφέρουν από αυτά που υπάρχουν σήμερα στην ΕΕ. Τα καλά νέα, επομένως, είναι ότι η υποκατηγορία Κ δεν φαίνεται να είναι πιο λοιμογόνος ή να προκαλεί πιο σοβαρή νόσο.

Εκκλήσεις για χρήση μάσκας

Το «μεταδιδόμενο» στέλεχος της γρίπης A (H3N2), κυριαρχεί στα κρούσματα των τελευταίων ημερών και οι επικεφαλής της υγείας προειδοποιούν ότι η εποχή της γρίπης ξεκίνησε «ασυνήθιστα νωρίς» φέτος. Παράλληλα, ειδικοί ιολογίας κάνουν εκκλήσεις για χρήση μάσκας.

Η μαζική αυτή έκκληση γίνεται καθώς η γρίπη πλήττει και άλλες χώρες της Ευρώπης εκτός από τη Βρετανία, Οι υγειονομικοί της Γαλλίας αποκαλύπτουν ότι τα κρούσματα αυξάνονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα στη χώρα ενώ οι φαρμακοποιοί στη Μαγιόρκα ανέφεραν αύξηση στις πωλήσεις μασκών και φαρμάκων για τη γρίπη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Επίσης την Τρίτη δόθηκε οδηγία στα σχολεία της Βρετανίας να κλείνουν μόνο σε «ακραίες περιστάσεις», καθώς ορισμένα μπήκαν σε καραντίνα λόγω της επιδημίας «υπεργρίπης». Το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι η απόφαση εξαρτάται μεμωνομένα από το κάθε σχολείο αν και αποδέχεται πως η αύξηση των κρουσμάτων γρίπης θα αυξήσει τα επίπεδα των απουσιών.

«Αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) και τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα κρούσματα γρίπης βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα φέτος. Η σχολική φοίτηση είναι κρίσιμη για τις ευκαιρίες ζωής των παιδιών και, ενώ είναι σαφές ότι τα κρούσματα γρίπης θα έχουν αντίκτυπο στα επίπεδα φοίτησης, είμαστε σαφείς ότι το κλείσιμο των σχολείων θα πρέπει να συμβαίνει μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Παρέχουμε σαφείς οδηγίες για να βοηθήσουμε τους γονείς να γνωρίζουν ακριβώς πότε να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι και να βοηθήσουμε τα σχολεία να διαχειριστούν την ευημερία των παιδιών και να περιορίσουν στο ελάχιστο την αναστάτωση» δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης στη Daily Mail.

Σε κρίσιμη κατάσταση τα νοσοκομεία της Βρετανίας

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Birmingham NHS Foundation Trust κήρυξε κρίσιμη κατάσταση σε τέσσερα νοσοκομεία λόγω του «εξαιρετικού» αριθμού ασθενών που νοσηλεύονται με γρίπη. Το ίδρυμα δήλωσε ότι αντιμετώπιζε «ακραίες» πιέσεις και πως είναι «υπερπλήρες» στα Good Hope, Heartlands και Queen Elizabeth στο Birmingham, καθώς και στο Νοσοκομείο Solihull.

Νωρίτερα σχετική ανακοίνωση είχε κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο North Midlands NHS Trust για κρίσιμη κατάσταση, ενώ το Νοσοκομείο Royal Stoke και το Νοσοκομείο Stafford County αντιμετωπίζουν «εξαιρετικά υψηλή ζήτηση».

Ο Daniel Elkeles πρότεινε την Τρίτη πως η Βρετανία θα πρέπει να επιστρέψει στις συνήθειες της εποχής της πανδημίας, λέγοντας στο Times Radio πως «Όταν μιλάμε για κάτι όπως η Covid, νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη συνήθεια πως αν βήχετε και φτερνίζεστε, αλλά δεν είστε αρκετά άρρωστοι για να μην πάτε στη δουλειά, τότε πρέπει να φοράτε μάσκα σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών, για να σταματήσετε τις πιθανότητες να μεταδώσετε τον ιό σας σε κάποιον άλλο. Ήμασταν όλοι πολύ καλοί στον έλεγχο των λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της Covid. Και πραγματικά, πραγματικά πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό τώρα».

Τόνισε πως πρόκειται για ένα πολύ άσχημο στέλεχος της γρίπης που μεταδίδεται πολύ εύκολα. Επίσης, επανέλαβε τη σημασία του να κάνουν οι άνθρωποι το εμβόλιό της γρίπης, λέγοντας ότι υπάρχει ένα «παλιρροϊκό κύμα γρίπης». «Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παλιρροϊκό κύμα. Είναι μια πολύ άσχημη παραλλαγή της γρίπης που έχουμε φέτος. Και έρχεται πολύ νωρίτερα στη χειμερινή περίοδο από το κανονικό. Έτσι, τα παιδιά είναι ακόμα στο σχολείο. Είναι ζεστά και βρέχει. Επομένως, υπάρχουν ιδανικές συνθήκες εξάπλωσης γρίπης. Έτσι, βρισκόμαστε σε ένα αρκετά αχαρτογράφητο, πρωτοφανές έδαφος για αυτή την εποχή του χρόνου».

Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματά της νέα μετάλλαξης της υπεργρίπης, περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, υψηλό πυρετό, βήχα, πονοκεφάλους, κόπωση και «γενικά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη», με μέσο χρόνο ανάρρωσης τις επτά ημέρες.

Το προβληματικό αυτό μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης που πλήττει τη Βρετανία πιστεύεται ότι είναι πιο μολυσματικό και οδηγεί σε πιο σοβαρές ασθένειες και εισαγωγές στο νοσοκομείο από ό,τι πέρυσι ενώ παράλληλα αφήνει τους ανθρώπους ευάλωτους σε άλλες μολύνσεις από άλλους εποχιακούς ιούς ταυτόχρονα.

Οι ανησυχίες αυξάνονται στο NHS εν μέσω ενός ρεκόρ στον αριθμό των ατόμων που νοσηλεύονται με γρίπη στην Αγγλία για αυτή την εποχή και φόβων για ένα «άνευ προηγουμένου κύμα» λοιμώξεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του NHS Αγγλίας, Σσερ Τζιμ Μάκι, προειδοποίησε ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί, αφού η Αυστραλία υπέστη το ίδιο νωρίτερα φέτος και θεωρεί ότι το NHS αντιμετωπίζει πιέσεις που «από πολλές απόψεις θα είναι σαν την περίοδο Covid».

«Δεν έχουμε δει ιό σαν αυτόν εδώ και καιρό, αυτές οι δυναμικές είναι ασυνήθιστες. Ο H3 είναι πάντα ένας πιο δυνατός ιός, είναι ένας πιο επικίνδυνος ιός, έχει μεγαλύτερη επίδραση στον πληθυσμό» τόνισε η καθηγήτρια Νίκολα Λιούις, διευθύντρια του Παγκόσμιου Κέντρου Γρίπης στο Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ.

Υποχρεωτικοί κανόνες για τη χρήση μάσκας έχουν επιβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε τμήματα νοσοκομείων στο Λονδίνο, το Λινκολνσάιρ, το Σρόπσαϊρ και το Οξφορντσάιρ εν μέσω ανησυχίας για τον αριθμό των κρουσμάτων. Στο Λονδίνο, τρεις φορές περισσότεροι άνθρωποι νοσηλεύονται με γρίπη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με το NHS να αναφέρει τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού ως κυρίαρχο πρόβλημα.

